Про це пише CNN із посиланням на трьох європейських та американських чиновників.

"Пентагон дав Білому дому "зелене світло", щоб надати Україні ракети великої дальності Tomahawk", – йдеться в матеріалі.

Утім наголошується: остаточне рішення про поставки ракет залишається за президентом Дональдом Трампом.

Оцінку Пентагона повідомили Білому дому перед зустріччю Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

Телеканал зауважує, що така інформація підбадьорила європейських союзників Вашингтона. Тепер вони вважають: США мають менше виправдань, щоб не надати ракети Києву.