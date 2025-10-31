Пентагон підтримав передачу ракет Tomahawk Україні, але остаточне рішення залишається за Трампом, – CNN
Пентагон схвалив передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk, оцінивши, що таке рішення не вплине на зменшення запасів США
Про це пише CNN із посиланням на трьох європейських та американських чиновників.
"Пентагон дав Білому дому "зелене світло", щоб надати Україні ракети великої дальності Tomahawk", – йдеться в матеріалі.
Утім наголошується: остаточне рішення про поставки ракет залишається за президентом Дональдом Трампом.
Оцінку Пентагона повідомили Білому дому перед зустріччю Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.
Телеканал зауважує, що така інформація підбадьорила європейських союзників Вашингтона. Тепер вони вважають: США мають менше виправдань, щоб не надати ракети Києву.
- 13 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що може передати Україні ракети Tomahawk, якщо російський диктатор Володимир Путін не зупинить війну.
