"США не потерплять наркотерористів": Трамп повідомив про знищення підводного човна, який перевозив наркотики

Про це повідомляє Міністерство війни США на сторінці у facebook.

"Для мене було великою честю знищити дуже великий підводний човен, що перевозив наркотики й рухався в напрямку Сполучених Штатів відомим маршрутом наркотрафіку", - зазначив президент Дональд Трамп.

За даними американської розвідки, на цьому кораблі перевозили в основному фентаніл і інші нелегальні наркотики. На борту перебували четверо "відомих наркотерористів", двоє з яких загинули. Інші повертаються до країн походження - Еквадору та Колумбії - для затримання й судового розгляду.

"Якби я дозволив цьому підводному човну висадитися на берег, щонайменше 25 000 американців загинули б...За мого керівництва Сполучені Штати Америки не потерплять наркотерористів, які контрабандою перевозять незаконні наркотики сушею чи морем", - додав американський президент.