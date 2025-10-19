"США не потерплять наркотерористів": Трамп повідомив про знищення підводного човна, який перевозив наркотики
У суботу, 18 жовтня, Сполучені Штати знищили підводний човен, що незаконно перевозив наркотики. Двоє членів екіпажу загинули, ще двоє - повертаються до країн походження для затримання й притягнення до відповідальності
Про це повідомляє Міністерство війни США на сторінці у facebook.
"Для мене було великою честю знищити дуже великий підводний човен, що перевозив наркотики й рухався в напрямку Сполучених Штатів відомим маршрутом наркотрафіку", - зазначив президент Дональд Трамп.
За даними американської розвідки, на цьому кораблі перевозили в основному фентаніл і інші нелегальні наркотики. На борту перебували четверо "відомих наркотерористів", двоє з яких загинули. Інші повертаються до країн походження - Еквадору та Колумбії - для затримання й судового розгляду.
"Якби я дозволив цьому підводному човну висадитися на берег, щонайменше 25 000 американців загинули б...За мого керівництва Сполучені Штати Америки не потерплять наркотерористів, які контрабандою перевозять незаконні наркотики сушею чи морем", - додав американський президент.
- 20 вересня Дональд Трамп заявив, що американські військові здійснили атаку на судно з наркотиками в міжнародних водах, унаслідок чого загинули троє осіб.
- Біла Церква
