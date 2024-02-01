США не виступають проти членства України в НАТО, - Держдеп
Державний департамент Сполучених Штатів заперечив, що адміністрація президента Джо Байдена виступає проти членства України в Північноатлантичному альянсі
Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає "Європейська правда".
На запитання журналіста, чому США виступають проти вступу України в НАТО попри те, що більшість країн-членів нібито виступає за, представник Держдепу відкинув ці твердження.
"Ці повідомлення не відповідають дійсності. Ви чули, як сам президент, а також держсекретар неодноразово говорили про те, що Україна буде членом НАТО", - сказав Міллер.
- У Силах безпеки й оборони України в період з грудня 2023 року по січень 2024 року впровадили ще 18 стандартів НАТО, серед яких навігація та робота водолазів.
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