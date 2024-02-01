США не виступають проти членства України в НАТО, - Держдеп

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає "Європейська правда".

На запитання журналіста, чому США виступають проти вступу України в НАТО попри те, що більшість країн-членів нібито виступає за, представник Держдепу відкинув ці твердження.

"Ці повідомлення не відповідають дійсності. Ви чули, як сам президент, а також держсекретар неодноразово говорили про те, що Україна буде членом НАТО", - сказав Міллер.