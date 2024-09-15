США несподівано відправили свої війська на Аляску: у чому причина

Про це пише Business Insider.

Як пояснили експерти, цей крок став необхідним після того, як Росія і Китай розпочали спільні військово-морські навчання у Тихому океані за участю 400 кораблів, підводних човнів, авіації та 90 тисяч військовослужбовців.

В ексклюзивному інтерв'ю виданню командир 11-ї повітряно-десантної дивізії генерал-майор Джозеф Гілберт зазначив, що ця подія демонструє здатність Тихоокеанського командування Сухопутних військ США вправно і непомітно перекидати сили та засоби навіть у найвіддаленіші місця.

Також він заявив, що вони "мають бути готові діяти в цьому районі як наземна сила".

Як зазначають у виданні, в результаті маневру США, було об'єднано взвод HIMARS з-під Вашингтона, засоби зв'язку з Гаваїв і радар для виявлення цілей та підрозділ піхоти для охорони зі складу 11-ї повітряно-десантної дивізії, зазначає медіа.

Загалом, за даними видання, до навчань задіяли близько 130 військовослужбовців.

"Зібравши ці сили разом, ми демонструємо будь-якому противнику, що можемо розвернутися де завгодно з мінімальним повідомленням. Ми можемо несподівано створити проблему, маючи значну вогневу міць, і зробити це як єдина сила", - зазначив Гілберт.

Він також додав, що саме завдяки повномасштабній війні в Україні стало зрозуміло, що розгортання HIMARS є особливо важливою дією в рамках стримування ворога.

Своєю чергою президент Росії Володимир Путін звинуватив США в провокуванні "гонки озброєнь" і в тому, що Америка ігнорує інтереси безпеки своїх європейських і азійських союзників, додають у виданні.