США несподівано відправили свої війська на Аляску: у чому причина
Армія США "послала сигнал" Китаю та Росії, оперативно розгорнувши свої сили на Алясці та продемонструвавши власну здатність швидко переміщати ресурси навіть у найвіддаленіші місця
Про це пише Business Insider.
Як пояснили експерти, цей крок став необхідним після того, як Росія і Китай розпочали спільні військово-морські навчання у Тихому океані за участю 400 кораблів, підводних човнів, авіації та 90 тисяч військовослужбовців.
В ексклюзивному інтерв'ю виданню командир 11-ї повітряно-десантної дивізії генерал-майор Джозеф Гілберт зазначив, що ця подія демонструє здатність Тихоокеанського командування Сухопутних військ США вправно і непомітно перекидати сили та засоби навіть у найвіддаленіші місця.
Також він заявив, що вони "мають бути готові діяти в цьому районі як наземна сила".
Як зазначають у виданні, в результаті маневру США, було об'єднано взвод HIMARS з-під Вашингтона, засоби зв'язку з Гаваїв і радар для виявлення цілей та підрозділ піхоти для охорони зі складу 11-ї повітряно-десантної дивізії, зазначає медіа.
Загалом, за даними видання, до навчань задіяли близько 130 військовослужбовців.
"Зібравши ці сили разом, ми демонструємо будь-якому противнику, що можемо розвернутися де завгодно з мінімальним повідомленням. Ми можемо несподівано створити проблему, маючи значну вогневу міць, і зробити це як єдина сила", - зазначив Гілберт.
Він також додав, що саме завдяки повномасштабній війні в Україні стало зрозуміло, що розгортання HIMARS є особливо важливою дією в рамках стримування ворога.
Своєю чергою президент Росії Володимир Путін звинуватив США в провокуванні "гонки озброєнь" і в тому, що Америка ігнорує інтереси безпеки своїх європейських і азійських союзників, додають у виданні.
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