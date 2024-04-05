США очікують, що РФ підтримає резолюцію про заборону ядерної зброї в космосі
Штати очікують, що Росія підтримає резолюцію про заборону розміщення ядерної зброї в космосі, яку США планують наступного тижня внести до Ради Безпеки ООН
Про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.
"Минулого місяця посол Томас-Грінфілд оголосила, що Сполучені Штати і Японія представлять в Раді Безпеки ООН резолюцію, яка закликає всі країни не розміщувати ядерну зброю в космосі та не розробляти її для розміщення на орбіті навколо Землі. Ми винесемо цю резолюцію на голосування на початку наступного тижня", - розповів він.
За його словами, США не очікують складнощів під час голосування, адже договір про космос, який уклали понад 130 країн, у тому числі Росія, Китай і Сполучені Штати, забороняє розгортання на орбіті ядерних озброєнь або інших видів зброї масового знищення.
"І ми чули, як президент Путін сказав, що РФ не має намірів розміщувати ядерну зброю в космосі. Тож ми очікуємо, що Росія підтримає цю резолюцію, оскільки не має бути причин, аби не робити цього", - наголосив Кірбі.
Водночас він зауважив, що якщо Москва відмовиться підтримувати документ, "це має порушити кілька дійсно законних запитань до Путіна про те, якими насправді є його наміри".
- Станом на середу, 13 березня, Сполучені Штати Америки не спостерігають ознак, що Росія готується до ядерного удару по Україні.
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