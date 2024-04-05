США очікують, що РФ підтримає резолюцію про заборону ядерної зброї в космосі

Про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

"Минулого місяця посол Томас-Грінфілд оголосила, що Сполучені Штати і Японія представлять в Раді Безпеки ООН резолюцію, яка закликає всі країни не розміщувати ядерну зброю в космосі та не розробляти її для розміщення на орбіті навколо Землі. Ми винесемо цю резолюцію на голосування на початку наступного тижня", - розповів він.

За його словами, США не очікують складнощів під час голосування, адже договір про космос, який уклали понад 130 країн, у тому числі Росія, Китай і Сполучені Штати, забороняє розгортання на орбіті ядерних озброєнь або інших видів зброї масового знищення.

"І ми чули, як президент Путін сказав, що РФ не має намірів розміщувати ядерну зброю в космосі. Тож ми очікуємо, що Росія підтримає цю резолюцію, оскільки не має бути причин, аби не робити цього", - наголосив Кірбі.

Водночас він зауважив, що якщо Москва відмовиться підтримувати документ, "це має порушити кілька дійсно законних запитань до Путіна про те, якими насправді є його наміри".