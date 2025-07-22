США оголосили про вихід з ЮНЕСКО

Про це пише The Guardian.

"ЮНЕСКО працює над просуванням соціальних та культурних питань, що викликають розбрат, і надмірно зосереджується на цілях сталого розвитку ООН, глобалістській ідеологічній програмі міжнародного розвитку, яка суперечить нашій зовнішній політиці "Америка понад усе"", – заявила речниця Держдепартаменту США Тіммі Брюс.

Це рішення є частиною ініціативи президента на другий термін вивести США з низки глобальних організацій, включаючи вихід із Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), припинення фінансування палестинської гуманітарної організації UNRWA та вихід із Ради ООН з прав людини, в рамках перегляду участі США в агентствах ООН.

Вхід США з ЮНЕСКО набуде чинності в грудні 2026 року.

У виданні нагадали, що цей вихід США з ЮНЕСКО є вже третім в історії. Вперше Сполучені Штати покинули організацію у 1983 році за часів Рональда Рейгана, мотивуючи це "антизахідною упередженістю" та "надмірною політизацією" діяльності ЮНЕСКО. Країна повернулася до складу організації лише у 2003 році за Джорджа Буша-молодшого.

Другий вихід відбувся у 2017 році за першого терміну Дональда Трампа. Тоді його адміністрація послалась на "зростаючі заборгованості, необхідність фундаментальної реформи в організації та постійну антиізраїльську упередженість". США повернулися до ЮНЕСКО у 2023 році за Джо Байдена.

Реакція ЮНЕСКО

Генеральна директорка ЮНЕСКО Одрі Азуле висловила жаль з приводу рішення США, назвавши його "очікуваним".

Вона зазначила, що причини, наведені США для виходу, були такими ж, як і під час першого терміну Трампа, і вона їх оскаржила.

"Ці твердження суперечать реальності зусиль ЮНЕСКО, зокрема в галузі освіти про Голокост та боротьби з антисемітизмом", - додала Азуле.

За її словами, ЮНЕСКО провела структурні реформи та диверсифікувала джерела фінансування, тому "тенденція до зменшення фінансового внеску США була компенсована". Вона підкреслила, що ЮНЕСКО не розглядає можливість скорочення робочих місць через вихід США.