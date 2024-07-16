США підтримують Україну у прагненні залучити Росію до майбутнього Саміту миру, - речник держдепу

Про це інформує Європейська правда.

Міллер підкреслив, що Сполучені Штати підтримають Україну, якщо вона вирішать запросити Росію на Саміт миру. Однак це рішення вона має приймати сама, оскільки США не є стороною конфлікту.

"Це те, що ми з ними обговорювали... Як їхній партнер та прихильник, ми підтримаємо їх, якщо це той шлях, який вони оберуть. Ми завжди давали це зрозуміти", - зауважив він.

Водночас речник держдепу наголосив, що Росія досі не продемонструвала готовності до справжньої дипломатії.

"Це було зрозуміло на початку цієї війни, коли ми вдавалися до дипломатії, а Кремль від неї відмовився та вторгся (до України - ред.), і це, схоже, залишається вірним і сьогодні", - пояснив Міллер.

За його словами, США розглядають Україну як жертву агресії, а Росію - як агресора.

"Саме Росія розпочала цю війну, Росія окупувала території України, Росія продовжує наступати, і Росія могла б закінчити конфлікт сьогодні, відійшовши назад до своїх кордонів", – підсумував він.