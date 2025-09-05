США, Південна Корея та Японія проведуть спільні військові навчання

Про це повідомляє Yonhap із посиланням на Об’єднаний комітет начальників штабів (JCS).

Зазначається, що навчання триватимуть з 15 по 19 вересня у міжнародних водах на схід та південь від південнокорейського острова Чеджу.

"Три країни посилять свої оперативні можливості в кількох сферах, зокрема на морі, в повітрі та в кіберпросторі, а також підвищать сумісність дій для підтримання міцної та стабільної тристоронньої співпраці", - йдеться у заяві JCS.

Майбутні тренування стануть третім раундом тристоронніх навчань. Перші два пройшли у червні та листопаді минулого року.

Це перші великі військові навчання, що проводяться з моменту вступу на посаду президента Кореї Лі Чже Мьона та президента США Дональда Трампа. Північна Корея висловила протест проти спільних навчань трьох країн і пригрозила відповіддю у разі провокацій.

Пхеньян уже після першого етапу навчань у червні минулого року розкритикував їх, назвавши спробою зміцнити військовий блок під керівництвом США.

JCS наголосив, що майбутні навчання є частиною регулярних тренувань союзників, передбачених їх договором про взаємну оборону.

"Ці навчання є щорічними тренуваннями, спрямованими на реагування на ядерні та ракетні загрози Північної Кореї й захист регіонального миру та стабільності. Вони проводяться з дотриманням міжнародного права та норм", - наголосили в JCS.