США, Південна Корея та Японія проведуть спільні військові навчання
У середині вересня Сполучені Штати Америки, Південна Корея та Японія проведуть тристоронні військові навчання під назвою Freedom Edge. Вони спрямовані на поглиблення співпраці у сфері безпеки та протидії військовим загрозам з боку КНДР
Про це повідомляє Yonhap із посиланням на Об’єднаний комітет начальників штабів (JCS).
Зазначається, що навчання триватимуть з 15 по 19 вересня у міжнародних водах на схід та південь від південнокорейського острова Чеджу.
"Три країни посилять свої оперативні можливості в кількох сферах, зокрема на морі, в повітрі та в кіберпросторі, а також підвищать сумісність дій для підтримання міцної та стабільної тристоронньої співпраці", - йдеться у заяві JCS.
Майбутні тренування стануть третім раундом тристоронніх навчань. Перші два пройшли у червні та листопаді минулого року.
Це перші великі військові навчання, що проводяться з моменту вступу на посаду президента Кореї Лі Чже Мьона та президента США Дональда Трампа. Північна Корея висловила протест проти спільних навчань трьох країн і пригрозила відповіддю у разі провокацій.
Пхеньян уже після першого етапу навчань у червні минулого року розкритикував їх, назвавши спробою зміцнити військовий блок під керівництвом США.
JCS наголосив, що майбутні навчання є частиною регулярних тренувань союзників, передбачених їх договором про взаємну оборону.
"Ці навчання є щорічними тренуваннями, спрямованими на реагування на ядерні та ракетні загрози Північної Кореї й захист регіонального миру та стабільності. Вони проводяться з дотриманням міжнародного права та норм", - наголосили в JCS.
- 18 серпня, американські та південнокорейські військові розпочали спільні щорічні навчання за участі 21 тис. солдатів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.05 Купівля 41.05Продаж 41.54
- EUR Купівля 47.89Продаж 48.53
- Актуальне
- Важливе