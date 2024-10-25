США планують розгорнути глушитель китайських і російських космічних супутників

Про це повідомляє Bloomberg.

Система, розроблена компанією L3Harris Technologies Inc., пройшла всі необхідні випробування. Вона буде доставлена наступного року, більш ніж на два роки пізніше, ніж було заплановано спочатку.

Meadowlands – це модернізована версія системи, що вже експлуатується. Вона характеризується підвищеною мобільністю, спрощеним обслуговуванням та можливістю оновлення програмного забезпечення для глушіння ширшого діапазону частот.

За даними Космічних сил США, заплановано поставку 32 одиниць системи, перші 5 з яких пройдуть остаточну оцінку у першому кварталі 2025 року перед передачею до підрозділу радіоелектронної боротьби Космічних сил.

У відомстві зазначили, Meadowlands призначена для тимчасового виведення з ладу супутникових систем противника. Ця необхідність обумовлена зростанням кількості супутників дистанційного зондування, що експлуатуються Китаєм, кількість яких налічує понад 300, які, за оцінками американських військових, суттєво покращують можливості спостереження за американськими військовими об'єктами.

Хоча Росія також володіє потужними супутниковими системами, їхня кількість значно менша, ніж у США та Китаю.