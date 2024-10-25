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США мають намір оснастити свої кораблі ракетами Patriot на тлі побоювань щодо застосування Китаєм гіперзвукової зброї

Марія Науменко
25 жовтня, 2024 п'ятниця
18:09
Світ ВМС США

ВМС США мають намір оснастити частину своїх кораблів ракетами-перехоплювачами Patriot PAC-3 MSE, побоюючись, що Китай розгорне гіперзвукову зброю для потоплення кораблів у Тихому океані

Зміст

Про це інформує Reuters.

Два високопоставлених представники американського оборонного відомства підтвердили, що програма перебуває на стадії розробки.

За їхніми словами, інтеграція ракет Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE), що успішно застосовувались в Україні та на Близькому Сході для перехоплення балістичних ракет, включаючи гіперзвукові, покликана забезпечити додатковий рівень захисту кораблів ВМС США.

Том Карако, експерт з питань протиракетної оборони Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні, зазначив, що кількість перехоплювачів PAC-3, яка знадобиться ВМС США, поки що не визначена, але загальний попит на них "зашкалює".

Він заявив, що існує значний інтерес з боку іноземних урядів, додавши, що армія США хоче більш ніж подвоїти виробництво в найближчі роки.

Крім того, ВМС США планують провести додаткові випробування, що включатимуть запуск PAC-3 MSE з корабля та перевірку сумісності з системою Aegis. Попри меншу дальність польоту у порівнянні з ракетами SM-6, маневреність PAC-3 та принцип "удар на ураження" роблять їх ефективним засобом протидії високошвидкісним маневруючим цілям.

Вартість однієї ракети PAC-3 оцінюється приблизно у 4 млн доларів. Китайська гіперзвукова протикорабельна ракета DF-27, здатна долати дистанції до 8000 км, є одним з головних факторів, що спонукають ВМС США до посилення протиповітряної оборони. 

Це рішення є частиною загальної стратегії США щодо стримування Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

  • Міністерство фінансів США у четвер, 17 жовтня, оголосило про запровадження санкцій проти китайських компаній, причетних до виробництва безпілотників "Гарпія" для російської армії.
Теги:
Новини
Китай
політика
США
Військові новини
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