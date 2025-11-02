США прагнуть поглиблення військових зв’язків із В’єтнамом

Про це повідомляє Reuters.

Перед зустріччю з міністром оборони Фаном Ван Джангом Геґсет заявив, що військові зв'язки Вашингтона з В'єтнамом передбачають поставку трьох катерів для в'єтнамської берегової охорони та трьох навчально-тренувальних літаків T-6 із загального замовлення на 12 літаків.

"Сполучені Штати налаштовані продовжувати ці та інші проєкт. Поглиблення співпраці принесе користь обом нашим країнам ", - заявив Геґсет, додавши, що США підтримують сильний і незалежний В’єтнам.