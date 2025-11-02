США прагнуть поглиблення військових зв’язків із В’єтнамом
У неділю, 2 листопада, глава Пентагону Піт Геґсет заявив, що Вашингтон прагне до глибшої військової співпраці з В’єтнамом. Про це він сказав під час візиту до Ханоя, де має зустрітися з керівництвом південно-східноазійської країни
Про це повідомляє Reuters.
Перед зустріччю з міністром оборони Фаном Ван Джангом Геґсет заявив, що військові зв'язки Вашингтона з В'єтнамом передбачають поставку трьох катерів для в'єтнамської берегової охорони та трьох навчально-тренувальних літаків T-6 із загального замовлення на 12 літаків.
"Сполучені Штати налаштовані продовжувати ці та інші проєкт. Поглиблення співпраці принесе користь обом нашим країнам ", - заявив Геґсет, додавши, що США підтримують сильний і незалежний В’єтнам.
- Наприкінці жовтня повідомлялося, що Дональд Трамп запросив до США лідерів Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану та Туркменістану.
