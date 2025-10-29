Трамп запросив до США лідерів Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану та Туркменістану, - Reuters
Дональд Трамп наступного тижня проведе в Сполучених Штатах зустрічі з лідерами Казахстану, Туркменістану, Узбекистану, Киргизстану й Таджикістану
Про це повідомило Reuters із посиланням на джерело.
За його словами, проведення зустрічей планують на четвер, 6 листопада. Так, Трамп говоритиме з президентами Казахстану – Касимом-Жомартом Токаєвим, Узбекистану – Шавкатом Мірзійоєвим, Киргизстану – Садиром Жапаровим, Таджикистану – Емомалі Рахмоном, і Туркменістану – Сердаром Бердимухамедовим.
Зокрема, нині в Узбекистані перебуває заступник держсекретаря США Крістофер Ландау з візитом. Він заявив, що узбекистанський лідер зустрінеться з Трампом у Вашингтоні наступного тижня.
Натомість Токаєв на вихідних оголосив, що теж візьме участь у саміті та подякував очільнику Білого дому за запрошення.
- Дональд Трамп здійснює візит до Південної Кореї на форум Азіатсько-Тихоокеанського співробітництва. Лідер Лі Чже Мьон подарував йому копію старовинної золотої корони, а також медаль "Великий орден Мугунхва".
