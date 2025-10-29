Трамп запросив до США лідерів Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану та Туркменістану, - Reuters

Про це повідомило Reuters із посиланням на джерело.

За його словами, проведення зустрічей планують на четвер, 6 листопада. Так, Трамп говоритиме з президентами Казахстану – Касимом-Жомартом Токаєвим, Узбекистану – Шавкатом Мірзійоєвим, Киргизстану – Садиром Жапаровим, Таджикистану – Емомалі Рахмоном, і Туркменістану – Сердаром Бердимухамедовим.

Зокрема, нині в Узбекистані перебуває заступник держсекретаря США Крістофер Ландау з візитом. Він заявив, що узбекистанський лідер зустрінеться з Трампом у Вашингтоні наступного тижня.

Натомість Токаєв на вихідних оголосив, що теж візьме участь у саміті та подякував очільнику Білого дому за запрошення.