США продадуть Норвегії ракети класу "повітря-повітря" на близько $405 млн

Про це йдеться на сайті Агентства зі співпраці у сфері оборони і безпеки США.

Зазначено, що норвезький уряд просив придбати 100 ракет типу AMRAAM-ER, чотири секції наведення AMRAAM AIM-120C-8 та супутнє обладнання.

"Цей продаж покращить здатність Норвегії протистояти поточним і майбутнім загрозам шляхом поповнення та заміни ракет AIM-120B на ракети з більшими можливостями AMRAAM-ER", - підкреслюють у повідомленні.

Водночас зауважено, ракети використовуватиме передова ракетна система Норвегії "земля-повітря" NASAMS для наземної протиповітряної оборони.

"Норвегія вже має AMRAAM у своєму інвентарі і не матиме труднощів із прийняттям цих боєприпасів на озброєння у свої збройні сили", - наголосили у повідомленні.