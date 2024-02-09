США пропонують $10 млн за дані про ватажків хакерської групи вимагачів Hive
Держдеп запропонував винагороду в розмірі до $10 млн за інформацію, яка допоможе ідентифікувати або встановити місцеперебування лідерів хакерської групи Hive, яка використовує програми-вимагачі
Про це повідомляє Reuters.
8 лютого Держдеп США зробив заяву, де оголосив про те, що США пропонують винагороду в розмірі до $10 млн за інформацію, яка допоможе викрити лідерів організованої злочинної групи Hive, яка використовує програми-вимагачі.
"Варіант програм-вимагачів Hive був націлений на жертв у понад 80 країнах, включаючи Сполучені Штати", - повідомили у Держдепартаменті.
Там зазначають, що починаючи з кінця липня 2022 року, ФБР проникло в комп’ютерні мережі Hive, отримало його ключі дешифрування та пропонувало їх жертвам у всьому світі, позбавивши жертв від необхідності платити до $130 млн вимаганих викупів.
- Спостерігачі ООН за санкціями розслідують десятки ймовірних кібератак Північної Кореї. Вони могли викрасти $3 млрд для розвитку своєї програми ядерної зброї.
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