США пропонують $10 млн за дані про ватажків хакерської групи вимагачів Hive

Про це повідомляє Reuters.

8 лютого Держдеп США зробив заяву, де оголосив про те, що США пропонують винагороду в розмірі до $10 млн за інформацію, яка допоможе викрити лідерів організованої злочинної групи Hive, яка використовує програми-вимагачі.

"Варіант програм-вимагачів Hive був націлений на жертв у понад 80 країнах, включаючи Сполучені Штати", - повідомили у Держдепартаменті.

Там зазначають, що починаючи з кінця липня 2022 року, ФБР проникло в комп’ютерні мережі Hive, отримало його ключі дешифрування та пропонувало їх жертвам у всьому світі, позбавивши жертв від необхідності платити до $130 млн вимаганих викупів.