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США створюють нову стратегію допомоги Україні на 2024 рік, - The Washington Post

27 січня, 2024 субота
07:36
Світ Президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден

В адміністрації президента США Джо Байдена розробляють нову стратегію допомоги Україні. Вона буде зосереджена не на відвоюванні захоплених РФ територій, а на відбитті нових російських наступів

Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела.

Зазначається, що розробити нову стратегію адміністрація Байдена вирішила після "невдалого" торішнього контрнаступу України. Новий план змістить акцент із відвоюванням територій на те, щоб допомогти Києву відбити нові атаки Росії, водночас просуваючись до довгострокової мети - посилення оборонного потенціалу та української економіки.

Як пише видання, нова стратегія сильно відрізняється від торішнього, коли США та їхні союзники спрямовували Києву сучасну техніку та забезпечували підготовку військових у розрахунку на те, що саме це допоможе швидко відкинути російські сили, які окупували східну та південну Україну. Зусилля виявилися марними через сильно укріплені російські лінії оборони.

"Цілком очевидно, що їм (українцям - ред.) буде важко спробувати чинити такий самий серйозний тиск на всіх фронтах, який вони намагалися створити минулого року", - сказав WP високопосадовець Білого дому.

За словами одного з джерел, ідея полягає в тому, щоб позиціювати Україну як таку, що поки що утримує свої позиції на полі бою, але "вивести їх на іншу траєкторію, щоб бути набагато сильнішими до кінця 2024 року... і вивести їх на більш стійкий шлях".

У публікації також зазначається, що, швидше за все, у разі повторення контрнаступу буде той самий результат, що стане демонстрацією сили президента РФ Володимира Путіна, тож союзники розробляють довгострокові плани. Зокрема, кожна сторона готує документ, в якому викладені її конкретні зобов'язання на період до десяти років у майбутньому.

Водночас автори статті наголошують, що успіх цієї стратегії майже повністю залежить від США, найбільшого донора грошей та техніки, а також координатора багатосторонніх зусиль. Цієї весни адміністрація Байдена сподівається опублікувати своє 10-річне зобов'язання, хоча запит на додаткове фінансування України у розмірі $61 млрд досі не схвалено Конгресом.

За словами американських чиновників, документ гарантуватиме підтримку короткострокових військових операцій, а також розбудову майбутніх українських збройних сил, здатних стримувати російську агресію.

Він міститиме конкретні зобов’язання та програми, які допоможуть захистити, відновити і розширити промислову й експортну базу України, а також сприятимуть проведенню політичних реформ, необхідних для повної інтеграції в західні інституції.

У публікації також зазначається, що Захід сподівається, що у 2024 році Україна не втратить більше території, ніж одна п'ята частина країни, яка зараз окупована Росією. Крім того, західні уряди хочуть, щоб Київ зосередився на тактиці, в якій його війська останнім часом досягли більшого успіху – обстріли на великі відстані.

  • Напередодні помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джеймс О'Браєн заявив, що Україна до кінця року стане сильнішою та матиме кращі позиції для визначення свого майбутнього.
Теги:
Україна
Війна з Росією
США
допомога Україні
допомога США Україні
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