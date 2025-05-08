США та Британія уклали торговельну угоду

Про це президент США Дональд Трамп повідомив у соцмережі TruthSocial.

Він назвав документ "повним та всеосяжним", який зміцнить відносини Лондона й Вашингтона "на багато років".

"Завдяки нашій багаторічні історії, це велика честь, аби нашим першим оголошенням (стосовно угод, - ред.) стала Велика Британія. Багато інших угод, які перебувають на просунутому етапі переговорів, будуть згодом!" - написав Трамп.

Що передбачає угода для США

Згодом на пресконференції президент США заявив, що Британія "прискорить проходження американських товарів через свій митний процес" без "бюрократичної тяганини". Водночас американські хімічні, машинобудівні та промислові компанії отримають кращий доступ до британських ринків, цитує Sky News.

Трамп також назвав Лондон одним із найбільших союзників Штатів.

"Зв'язок між нашими двома країнами незабаром буде сильнішим, ніж будь-коли раніше", - додав він.

Водночас очільник Білого дому припустив, що цю угоду можуть масштабувати.

"Одна з найбільших (країн, - ред.) у сфері технологій, сільського господарства, у багатьох інших сферах. Я справді не знав... Це від чотирьох до п'яти-шести країн, це досить великий показник у світі. Мене це дуже вразило, але ми збираємося вийти на новий рівень. Зараз це дуже велика справа, але я думаю, що вона зростатиме", - пояснив президент США.

Що передбачає угода для Британії

Натомість британський премʼєр-міністр Кір Стармер заявив, що сьогодні - історичний день. Він зауважив: домовленість сприятиме збільшенню торгівлі між США й Сполученим Королівством, захистить і створить нові робочі місця в державі.

Глава уряду Британії стверджує: документом зменшені американські тарифи на алюміній та сталь до 0%.

"Ця угода означає, що тарифи США тепер будуть скорочені з 27,5% до 10% на 100 000 автомобілів щороку. Це величезне і важливе скорочення", - додав Стармер.