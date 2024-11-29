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США та Китай провели обмін ув’язненими

Ксенія Золотова
29 листопада, 2024 п'ятниця
07:44
Світ тюрма

США та Китай повернули один одному ув'язнених, у тому числі за звинуваченнями у шпигунстві

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Про це повідомляє AP.

Троє американських громадян, які багато років ув'язнювалися Китаєм, повернулися до Сполучених Штатів. Їхнє звільнення, про яке раніше оголосив Білий дім, стало результатом рідкісної дипломатичної угоди з Пекіном.

Уряд Китаю також оголосив 28 листопада, що США повернули до Китаю чотирьох осіб, у тому числі щонайменше трьох громадян Китаю, яких, за його словами, утримували з "політичними цілями", і особу, яку Пекін розшукував за злочини.

Троє американців, звільнених Пекіном, — Марк Свідан, Кай Лі та Джон Люн , усіх яких уряд США визнав неправомірно затриманими Китаєм. Свідану загрожував смертний вирок за звинуваченням у наркотиках, тоді як Лі та Люн були ув'язнені за звинуваченнями в шпигунстві.

Літак з трьома чоловіками приземлився пізно ввечері 27 листопада на військовій базі в Сан-Антоніо, штат Техас.

Байден сказав журналістам, що він поговорив з усіма ними і "дуже радий, що вони вдома".

  • Війна між Сполученими Штатами та Росією чи Китаєм цілком ймовірна - це може статися в будь-який момент, заявив міністр ВПС США Френк Кендалл.

 

Теги:
Новини
Китай
США
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