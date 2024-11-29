США та Китай провели обмін ув’язненими

Про це повідомляє AP.

Троє американських громадян, які багато років ув'язнювалися Китаєм, повернулися до Сполучених Штатів. Їхнє звільнення, про яке раніше оголосив Білий дім, стало результатом рідкісної дипломатичної угоди з Пекіном.

Уряд Китаю також оголосив 28 листопада, що США повернули до Китаю чотирьох осіб, у тому числі щонайменше трьох громадян Китаю, яких, за його словами, утримували з "політичними цілями", і особу, яку Пекін розшукував за злочини.

Троє американців, звільнених Пекіном, — Марк Свідан, Кай Лі та Джон Люн , усіх яких уряд США визнав неправомірно затриманими Китаєм. Свідану загрожував смертний вирок за звинуваченням у наркотиках, тоді як Лі та Люн були ув'язнені за звинуваченнями в шпигунстві.

Літак з трьома чоловіками приземлився пізно ввечері 27 листопада на військовій базі в Сан-Антоніо, штат Техас.

Байден сказав журналістам, що він поговорив з усіма ними і "дуже радий, що вони вдома".