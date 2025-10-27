США тиснуть на Угорщину, аби та припинила імпорт російської нафти

Про це пише Bloomberg.

"Нашим друзям в Угорщині потрібно багато чого спланувати, і ми, як добрі союзники, звичайно ж, допоможемо їм скласти ці плани і реалізувати їх, щоб позбавити їх від російської нафти і газу", – заявив посол США в НАТО Метью Вітакер.

За його словами, аргумент Будапешта про відсутність виходу до моря не може бути виправданням, адже країна має можливість отримувати нафту альтернативними маршрутами — зокрема через Хорватію.

Натомість Будапешт критикує ідею постачання нафти хорватським маршрутом, посилаючись на високу вартість і технічні обмеження. Хорватія відкинула ці занепокоєння, заявивши, що пропускна спроможність достатня для постачання як Угорщини, так і Словаччини.

"Угорщина, на відміну від багатьох своїх сусідів, не розробила жодних планів і не вжила жодних активних заходів, - наголосив Вітакер. - Тому ми продовжимо співпрацювати з ними, а також з їхніми сусідами, такими як Хорватія, та іншими країнами, які можуть допомогти їм позбутися залежності".