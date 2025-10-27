США тиснуть на Угорщину, аби та припинила імпорт російської нафти
Сполучені Штати посилили тиск на Угорщину, вимагаючи від Будапешта відмовитися від російської нафти та знайти альтернативних постачальників енергоносіїв
Про це пише Bloomberg.
"Нашим друзям в Угорщині потрібно багато чого спланувати, і ми, як добрі союзники, звичайно ж, допоможемо їм скласти ці плани і реалізувати їх, щоб позбавити їх від російської нафти і газу", – заявив посол США в НАТО Метью Вітакер.
За його словами, аргумент Будапешта про відсутність виходу до моря не може бути виправданням, адже країна має можливість отримувати нафту альтернативними маршрутами — зокрема через Хорватію.
Натомість Будапешт критикує ідею постачання нафти хорватським маршрутом, посилаючись на високу вартість і технічні обмеження. Хорватія відкинула ці занепокоєння, заявивши, що пропускна спроможність достатня для постачання як Угорщини, так і Словаччини.
"Угорщина, на відміну від багатьох своїх сусідів, не розробила жодних планів і не вжила жодних активних заходів, - наголосив Вітакер. - Тому ми продовжимо співпрацювати з ними, а також з їхніми сусідами, такими як Хорватія, та іншими країнами, які можуть допомогти їм позбутися залежності".
- Минулого тижня премʼєр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт працює над пошуком способів, які допоможуть обійти американські санкцій проти нафтових компаній РФ.
