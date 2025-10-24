Орбан визнав, що Угорщина шукає спосіб обійти нові санкції США проти РФ

Про це повідомило Reuters.

"Ми працюємо над тим, як обійти цю санкцію", – сказав Орбан, не розголосивши подробиць.

Водночас він додав, що мав діалог з угорською нафтогазовою компанією MOL стосовно цього. Зокрема, її словацький підрозділ Slovnaft заявляв, що аналізує ймовірний вплив обмежень США на свою діяльність.

Інформагентство зазначає: нафтові заводи MOL Group в Угорщині й Словаччині мають загальну потужність, аби переробляти 14,2 млн сирої нафти на рік. Вони залежать від російської сировини, яку транспортують через нафтопровід "Дружба".