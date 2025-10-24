Орбан визнав, що Угорщина шукає спосіб обійти нові санкції США проти РФ
Премʼєр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт працює над пошуком способів, які допоможуть обійти американські санкцій проти нафтових компаній РФ
Про це повідомило Reuters.
"Ми працюємо над тим, як обійти цю санкцію", – сказав Орбан, не розголосивши подробиць.
Водночас він додав, що мав діалог з угорською нафтогазовою компанією MOL стосовно цього. Зокрема, її словацький підрозділ Slovnaft заявляв, що аналізує ймовірний вплив обмежень США на свою діяльність.
Інформагентство зазначає: нафтові заводи MOL Group в Угорщині й Словаччині мають загальну потужність, аби переробляти 14,2 млн сирої нафти на рік. Вони залежать від російської сировини, яку транспортують через нафтопровід "Дружба".
- Раніше державні нафтові компанії Китаю призупинили купівлю російської нафти після того, як США запровадили санкцій проти двох найбільших нафтових компаній РФ – "Роснафти" й "Лукойла".
