Китайські держкомпанії призупинили закупівлю нафти з РФ після американських санкцій проти "Роснафти" і "Лукойла", - Reuters
Державні нафтові компанії Китаю призупинили купівлю російської нафти після того, як США запровадили санкцій проти двох найбільших нафтових компаній РФ – "Роснафти" й "Лукойла"
Про це пише Reuters із посиланням на джерела.
Зазначено, що Пекін щодня імпортує близько 1,4 млн барелів російської сировини морськими шляхами. Більший обсяг такої нафти купують незалежні нафтопереробні заводи. Водночас трубопроводом Китай імпортує близько 900 тис. барелів на добу.
За словами трейдерів, "Лукойл" і "Роснафта" продають КНР більший обсяг нафти через посередників, а не шляхом прямого звʼязку.
"Різке падіння попиту на нафту з боку двох найбільших клієнтів Росії напружить нафтові доходи Москви і змусить провідних світових імпортерів шукати альтернативні поставки та підвищувати світові ціни. Китайські національні нафтові компанії PetroChina Sinopec, CNOOC та Zhenhua Oil утримаються від торгівлі морською російською нафтою принаймні в короткостроковій перспективі через занепокоєння щодо санкцій", – пише Reuters.
- У середу, 22 жовтня, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії "Роснефть" та "Лукойл", через неготовність Москви до завершення війни в Україні.
