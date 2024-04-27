США уклали контракт на суму $13 млрд на розробку наступника "літака Судного дня"

Про це повідомляє Reuters.

Новий проєкт Resvivable Airborne Operations Center (SAOC) призначений для заміни застарілих літаків епохи 1970-х років, зазначили у ВПС США.

Роботи над SAOC будуть проводитися в штатах Колорадо, Неваді та Огайо і, як очікується, будуть завершені в 2036 році.

Щоб задовольнити експлуатаційні вимоги, система озброєння складатиметься з комерційного реактивного двигуна, загартованого та модифікованого відповідно до військових вимог.

Літак E-4B

Хоча E-4B зазвичай використовується для транспортування міністра оборони США, він розроблений як мобільний командний пункт, здатний протистояти ядерним вибухам і електромагнітним впливам, дозволяючи лідерам США віддавати накази військовим у разі надзвичайної ситуації.

E-4B також здатний здійснювати дозаправку в повітрі, має кімнати для конференцій і брифінгів, а також сучасне комунікаційне обладнання.

Наразі ВПС експлуатують чотири літаки E-4B, принаймні один із них постійно перебуває в бойовій готовності.

Очікується, що термін служби E-4B закінчиться на початку 2030-х років.