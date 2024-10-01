США виділили гроші на виробництво бомб для України, Японії та Болгарії
Міністерство оборони США виділило $6,9 млрд на виробництво бомб малого діаметра. Їх передадуть Україні, Японії та Болгарії
Про це повідомляє міністерство оборони США.
Так, Сполучені Штати виділили $6,9 млрд для компанії Boeing, що виробляє авіабомби малого калібру.
"Цей контракт передбачає виробництво та поставку бомб малого діаметра за лотами 20-29, а також гарантоване мінімальне присудження за лот 20", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що роботи виконуватимуться в Сент-Луїсі, а закінчаться до 31 грудня 2035 року. Цей контракт передбачає іноземні військові продажі Японії, Болгарії та Україні.
- 29 вересня президент США Джо Байден схвалив виділення 567 мільйонів доларів на оборонну підтримку Тайваню.
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