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США виділили гроші на виробництво бомб для України, Японії та Болгарії

Катерина Єсікова
1 жовтня, 2024 вiвторок
06:47
Світ Снаряди 155 мм калібру

Міністерство оборони США виділило $6,9 млрд на виробництво бомб малого діаметра. Їх передадуть Україні, Японії та Болгарії

Зміст

Про це повідомляє міністерство оборони США.

Так, Сполучені Штати виділили $6,9 млрд для компанії Boeing, що виробляє авіабомби малого калібру.

"Цей контракт передбачає виробництво та поставку бомб малого діаметра за лотами 20-29, а також гарантоване мінімальне присудження за лот 20", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що роботи виконуватимуться в Сент-Луїсі, а закінчаться до 31 грудня 2035 року. Цей контракт передбачає іноземні військові продажі Японії, Болгарії та Україні.

  • 29 вересня президент США Джо Байден схвалив виділення 567 мільйонів доларів на оборонну підтримку Тайваню.
Теги:
Україна
Японія
Болгарія
США
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