США виділили гроші на виробництво бомб для України, Японії та Болгарії

Про це повідомляє міністерство оборони США.

Так, Сполучені Штати виділили $6,9 млрд для компанії Boeing, що виробляє авіабомби малого калібру.

"Цей контракт передбачає виробництво та поставку бомб малого діаметра за лотами 20-29, а також гарантоване мінімальне присудження за лот 20", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що роботи виконуватимуться в Сент-Луїсі, а закінчаться до 31 грудня 2035 року. Цей контракт передбачає іноземні військові продажі Японії, Болгарії та Україні.