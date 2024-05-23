США визнали Кенію ключовим союзником поза НАТО
Кенія стала першою африканською країною на південь від Сахари, яку Сполучені Штати Америки визнали ключовим союзником поза НАТО
Про це йдеться на сайті Білого дому.
"Підкреслюючи високий рівень наших стратегічних відносин, президент Байден оголосив про свій намір надати Кенії статус основного союзника поза межами НАТО - перший такий статус для африканської країни на південь від Сахари. Це потужний символ тісних відносин між нашими двома країнами, і ми вітаємо посилення співпраці в галузі безпеки і спільних пріоритетів, про які свідчить цей крок.", - вказано в повідомленні.
У Білому домі наголосили, що таким рішенням вони хочуть продемонструвати Кенії повагу щодо залучення країни до вирішення регіональних і глобальних проблем.
Наразі президент Кенії Вільям Руто перебуває з триденним візитом у США.
- Раніше президент США Джо Байден оголосив, що виключає Афганістан зі списку основних союзників Сполучених Штатів поза НАТО.
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