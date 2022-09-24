Байден позбавив Афганістан статусу основного союзника США поза НАТО
Президент США Джо Байден оголосив, що виключає Афганістан зі списку основних союзників Сполучених Штатів поза НАТО
Про це повідомляє офіційний сайт Білого дому.
"Припиняю визначення Афганістану основним союзником Сполучених Штатів поза НАТО", - йдеться в меморандумі президента.
Статус основного союзника США поза НАТО було надано Афганістану у 2012 році за президентства Барака Обами. У 2021 році США вивели війська з Афганістану, де до влади прийшов рух "Талібан".
Статус основного союзника США поза НАТО мають 19 країн. Серед них Австралія, Єгипет, Ізраїль, Японія, Південна Корея, Бразилія та інші.
- 7 липня Джо Байден оголосив конгресу про намір позбавити Афганістан статусу основного союзника Вашингтона поза НАТО.
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