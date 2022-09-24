Про це повідомляє офіційний сайт Білого дому.

"Припиняю визначення Афганістану основним союзником Сполучених Штатів поза НАТО", - йдеться в меморандумі президента.

Статус основного союзника США поза НАТО було надано Афганістану у 2012 році за президентства Барака Обами. У 2021 році США вивели війська з Афганістану, де до влади прийшов рух "Талібан".

Статус основного союзника США поза НАТО мають 19 країн. Серед них Австралія, Єгипет, Ізраїль, Японія, Південна Корея, Бразилія та інші.

7 липня Джо Байден оголосив конгресу про намір позбавити Афганістан статусу основного союзника Вашингтона поза НАТО.

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