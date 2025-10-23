Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
США все ще хочуть зустрітися з РФ попри введення санкцій проти нафтових компаній, - Рубіо

Катерина Ганжа
23 жовтня, 2025 четвер
09:19
Світ Марко Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Штати все ще хочуть зустрітися з Росією, незважаючи на те, що адміністрація американського лідера Дональда Трампа запровадила санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній

Зміст

Про це передає CNN.

"Ми все ще хотіли б зустрітися з росіянами... У мене була гарна розмова з міністром закордонних справ Лавровим, і ми будемо стежити за цим. Ми завжди будемо зацікавлені у взаємодії, якщо буде можливість досягти миру", - зазначив Рубіо.

Читайте також: "Я скасував зустріч": Трамп сказав, що розмови з Путіним проходять добре, проте не мають результату

Він також відмітив, що запровадження санкцій проти Росії було давньою обіцянкою Дональда Трампа.

"Президент вже кілька місяців поспіль повторює, що в якийсь момент він буде змушений щось зробити, якщо ми не досягнемо прогресу в питанні мирної угоди. Сьогодні він вирішив вжити заходів", - сказав Рубіо.

  • Нагадаємо, у середу, 22 жовтня, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії "Роснефть" та "Лукойл", через неготовність Москви до завершення війни в Україні. 
Теги:
Новини
Україна
Росія
політика
санкції проти Росії
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
Марко Рубіо
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
23 жовтня
10:14
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 23 жовтня: долар продовжує дорожчати
10:02
OPINION
"Гнила угода" - найімовірніший сценарій завершення війни
09:53
Ексклюзив
Володимир Кудрицький
"Людина у формі забрала розблокований телефон, після чого підійшли з ДБР", - Кудрицький про обшуки
09:46
Огляд
світ, міжнародний огляд
Санкції США проти російських нафтових гігантів викликали шок у Китаї, а РФ шпигує за підводними човнами НАТО за допомогою західних технології. Акценти світових ЗМІ 23 жовтня
09:44
Оновлено
санкції проти Росії
Євросоюз остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти РФ
09:05
Анонс
Олександр Караваєв і Віталій Буяльський, Динамо, УПЛ
"Самсунспор" - "Динамо": де та коли дивитись матч киян у Лізі конференцій
08:59
ППО ЗСУ
Сили ППО знешкодили 92 зі 130 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
08:58
Ексклюзив
Микола Княжицький
"Треба, щоб відповідне бачення було загалом в уряду і у президента": Княжицький про нову очільницю Мінкульту Бережну
08:52
Анонс
Микола Матвієнко, Шахтар
"Шахтар" - "Легія": де та коли дивитись матч донеччан у Лізі конференцій
08:21
Оновлено
Минулої доби на фронті зафіксували 126 боїв: найгарячіше – на Покровському напрямку
08:07
Оновлено
Атака дронів: на Харківщині загинув рятувальник, у Києві і на Сумщині є постраждалі та пошкодження інфраструктури
08:04
OPINION
Будапешт зірвано. Коли можливі нові мирні переговори?
07:18
Ford, форд
Ford відкликає 1,4 млн автомобілів у США через несправні камери заднього виду
06:57
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 920 військових, 24 артсистеми і 6 бронемашин
06:49
Amazon
В Amazon представили прототип розумних окулярів зі штучним інтелектом для водіїв доставки
05:50
дрон
Лондонська поліція застосовуватиме дрони для швидшого реагування на надзвичайні ситуації
05:29
Партизани "Атеш" паралізували залізничні перевезення окупантів у Чувашії
01:13
Дональд Трамп
"Я скасував зустріч": Трамп сказав, що розмови з Путіним проходять добре, проте не мають результату
00:47
санкції
"Час негайно оголосити припинення вогню": США запровадили санкції проти нафтокомпаній РФ "Роснефть" та "Лукойл"
00:04
Оновлено
Ламін Ямаль, Ліга чемпіонів, Барселона
Ліга чемпіонів: результати усіх матчів 3-го туру
2025, середа
22 жовтня
23:21
Марк Рютте
Озброєння на кілька мільярдів доларів вже відправлено до України зі США, - Рютте
22:50
Ексклюзив
Сергій Таран
Один із варіантів стратегічного тиску Трампа на Путіна - це гонка озброєнь, - політолог Таран
21:53
ремонт доріг
Кабмін додатково спрямує понад 700 млн грн на ремонт доріг у трьох областях: деталі
21:39
Ексклюзив
Дмитро Разумков
Тіньовий бюджет ТЦК складає €2 млрд, - Разумков
21:30
Радослав Сікорський
Сікорський побажав Роберту "Мадяру" Бровді повністю вивести з ладу нафтопровід "Дружба"
21:23
Прапор США
Комітет сенату США схвалив законопроєкти про визнання РФ державою-спонсором тероризму та конфіскацію її заморожених активів
20:49
Оновлено
Росіяни вдарили по дитячому садочку у Харкові
Росіяни вдарили по дитячому садочку у Харкові: загинув чоловік, є поранені
20:26
DOT-Chain
Закупівлі через цифрову систему DOT-Chain стали доступними для Нацгвардії
20:19
вакцинація
Гра в вакцинацію: як українцям доводиться "проходити квести", аби захистити своє здоров'я 
20:13
Аналітика
Україна ЄС
Чому Європа – гаманець без голосу: як Трамп і Путін хочуть вирішити долю України без ЄС
20:13
Ексклюзив
Олексій Панич
Путін вже не впевнений, що колись прийде в Україну зі своїми військами, тому так б‘є по енергетиці, - філософ Панич
20:12
Ексклюзив
Сенат США
Республіканцям для прийняття бюджету в сенаті США треба 8 голосів демократів, - професор Айзенберг
20:03
OPINION
Америка у дзеркалі Росії
19:43
електроенергія
Ціни на електроенергію для населення залишаться незмінними під час цього опалювального сезону, - Свириденко
19:35
Ексклюзив
росія, санкції
За "великою російською культурою" стоять великі російські гроші, - журналістка Ситник
19:27
Кінофестиваль "Молодість" оголосив позаконкурсну програму
19:23
Ексклюзив
Карта бойових дій за 4-11 жовтня
"Ціль так само і Костянтинівка": головний сержант бригади "Холодний Яр" пояснив, чому окупанти хочуть зайти до великих міст до холодів
19:22
Суд
Обвинувачений в організації замаху на вбивство одеських активістів Бейбутяна та Ганула отримав 14 років позбавлення волі
18:58
Ексклюзив
вибух, ракетна атака
"Не просто рядові підприємства, а унікальні": військовий експерт Ступак про цілі Сил оборони на території РФ
18:52
ППО ЗСУ
Українські десантники звільнили Кучерів Яр на Донеччині
Більше новин
