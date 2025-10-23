США все ще хочуть зустрітися з РФ попри введення санкцій проти нафтових компаній, - Рубіо
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Штати все ще хочуть зустрітися з Росією, незважаючи на те, що адміністрація американського лідера Дональда Трампа запровадила санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній
Про це передає CNN.
"Ми все ще хотіли б зустрітися з росіянами... У мене була гарна розмова з міністром закордонних справ Лавровим, і ми будемо стежити за цим. Ми завжди будемо зацікавлені у взаємодії, якщо буде можливість досягти миру", - зазначив Рубіо.
Він також відмітив, що запровадження санкцій проти Росії було давньою обіцянкою Дональда Трампа.
"Президент вже кілька місяців поспіль повторює, що в якийсь момент він буде змушений щось зробити, якщо ми не досягнемо прогресу в питанні мирної угоди. Сьогодні він вирішив вжити заходів", - сказав Рубіо.
- Нагадаємо, у середу, 22 жовтня, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії "Роснефть" та "Лукойл", через неготовність Москви до завершення війни в Україні.
