Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
"Я скасував зустріч": Трамп сказав, що розмови з Путіним проходять добре, проте не мають результату

Марія Музиченко
23 жовтня, 2025 четвер
01:13
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив сподівання, що російський диктатор Володимир Путін й президент Володимир Зеленський стануть розсудливішими

Про це він сказав під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте.

"Щоразу, коли я розмовляю з Володимиром (ред. - Путіним), наші бесіди проходять добре, але вони нікуди не приводять", - сказав Трамп.

Він повідомив, що скасував заплановану у Будапешті зустріч, оскільки "це було недоречно", і пообіцяв, що проведе її пізніше.

За словами Трампа, він завжди відчував, що Путін хоче забрати все, а не частину, а США цього не хочуть. На його думку, російський диктатор готовий до переговорів.

Читайте також: "Ми припинили вісім війн, і дев'ята наближається", - Трамп

"Сподіваюся, Путін стане розсудливішим, і Зеленський теж. Танго завжди танцюють удвох", - підкреслив американський президент.

Він також наголосив, що для того аби навчитися користуватися "томагавками", потрібно щонайменше шість місяців, і єдиний спосіб використати ракети - запустити їх самостійно. Однак Трамп додав, що США цього не робитимуть.

"Україна не використовує наші ракети — вона користується європейськими. Я не контролюю це. Я контролюю наші ракети, і ми їх не запускаємо", - зазначив лідер США.

Читайте також: Озброєння на кілька мільярдів доларів вже відправлено до України зі США, - Рютте

Також він наголосив, що США не продають зброю Україні, а продають її НАТО.

  • 21 жовтня стало відомо, що зустріч між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним найближчим часом не планується. Підготовку до саміту у Будапешті, який анонсували раніше, зупинили.
Київ
