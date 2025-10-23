"Я скасував зустріч": Трамп сказав, що розмови з Путіним проходять добре, проте не мають результату
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив сподівання, що російський диктатор Володимир Путін й президент Володимир Зеленський стануть розсудливішими
Про це він сказав під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте.
"Щоразу, коли я розмовляю з Володимиром (ред. - Путіним), наші бесіди проходять добре, але вони нікуди не приводять", - сказав Трамп.
Він повідомив, що скасував заплановану у Будапешті зустріч, оскільки "це було недоречно", і пообіцяв, що проведе її пізніше.
За словами Трампа, він завжди відчував, що Путін хоче забрати все, а не частину, а США цього не хочуть. На його думку, російський диктатор готовий до переговорів.
Читайте також: "Ми припинили вісім війн, і дев'ята наближається", - Трамп
"Сподіваюся, Путін стане розсудливішим, і Зеленський теж. Танго завжди танцюють удвох", - підкреслив американський президент.
Він також наголосив, що для того аби навчитися користуватися "томагавками", потрібно щонайменше шість місяців, і єдиний спосіб використати ракети - запустити їх самостійно. Однак Трамп додав, що США цього не робитимуть.
"Україна не використовує наші ракети — вона користується європейськими. Я не контролюю це. Я контролюю наші ракети, і ми їх не запускаємо", - зазначив лідер США.
Читайте також: Озброєння на кілька мільярдів доларів вже відправлено до України зі США, - Рютте
Також він наголосив, що США не продають зброю Україні, а продають її НАТО.
- 21 жовтня стало відомо, що зустріч між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним найближчим часом не планується. Підготовку до саміту у Будапешті, який анонсували раніше, зупинили.
