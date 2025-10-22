Озброєння на кілька мільярдів доларів вже відправлено до України зі США, - Рютте
У середу, 22 жовтня, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що зброя на перші кілька мільярдів доларів, оплачена коштом партнерів, вже відправлена зі США до України
Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Вашингтоні напередодні зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.
"Ми дуже активно працюємо над цим проєктом. Озброєння на перші кілька мільярдів доларів вже відправлено до України зі США за кошти союзників", - повідомив він.
Рютте підкреслив, що після досягнення стійкого припинення вогню чи мирного врегулювання, європейські партнери готові взяти на себе зобов’язання щодо гарантій безпеки для України.
Генсекретар додав, що планує обговорити з Трампом, як НАТО може сприяти втіленню його бачення миру, "до якого ми всі щиро прагнемо після його значного успіху в Газі".
- Під час візиту до Вашингтона 17 жовтня президент Володимир Зеленський обговорив можливість підписання угоди щодо постачання 25 систем ППО Patriot в Україну, які будуть доставлятися протягом кількох років.
- Біла Церква
