Озброєння на кілька мільярдів доларів вже відправлено до України зі США, - Рютте

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Вашингтоні напередодні зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

"Ми дуже активно працюємо над цим проєктом. Озброєння на перші кілька мільярдів доларів вже відправлено до України зі США за кошти союзників", - повідомив він.

Рютте підкреслив, що після досягнення стійкого припинення вогню чи мирного врегулювання, європейські партнери готові взяти на себе зобов’язання щодо гарантій безпеки для України.

Генсекретар додав, що планує обговорити з Трампом, як НАТО може сприяти втіленню його бачення миру, "до якого ми всі щиро прагнемо після його значного успіху в Газі".