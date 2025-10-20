Зеленський: Україна планує підписати контракт на закупівлю 25 систем Patriot

Про це Зеленський заявив під час зустрічі з журналістами, повідомляє Суспільне.

За словами президента, 25 систем — це запит від Повітряних сил ЗСУ, однак отримати всю кількість одразу не вдасться, йдеться про щорічні поставки. Складність полягає у тому, що виробник Patriot має чергу на постачання систем іншим країнам.

"Ці 25 систем ми будемо отримувати щороку, різну кількість в різні роки. Білий дім може змінити чергу, якщо на те буде політична воля. Ми розуміємо, які європейські країни можуть нам надати цей пріоритет черги. Є більше в цьому питанні позитиву – зараз працюємо, щоб отримати необхідні рішення", — сказав Зеленський.

Він також додав, що ключові країни НАТО, у яких США мають системи Patriot, можуть надати їх Україні за "доброю волею" та сприянням Білого дому.

Фінансування закупівлі планується за рахунок заморожених російських активів, а основа фінансової угоди вже опрацьована.

"Безумовно, нам також треба працювати над іншим фінансовим джерелом. У нас є 28 двосторонніх безпекових угод із країнами на сьогодні. Знаходити фінанси і проплачувати передоплату – завдання таке, і в межах цих угод це реалістично", — зазначив Зеленський.