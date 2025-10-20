Зеленський: Україна планує підписати контракт на закупівлю 25 систем Patriot
Президент Володимир Зеленський під час візиту до Вашингтона обговорив можливість підписання контракту на постачання Україні 25 систем ППО Patriot, які надходитимуть протягом кількох років
Про це Зеленський заявив під час зустрічі з журналістами, повідомляє Суспільне.
За словами президента, 25 систем — це запит від Повітряних сил ЗСУ, однак отримати всю кількість одразу не вдасться, йдеться про щорічні поставки. Складність полягає у тому, що виробник Patriot має чергу на постачання систем іншим країнам.
"Ці 25 систем ми будемо отримувати щороку, різну кількість в різні роки. Білий дім може змінити чергу, якщо на те буде політична воля. Ми розуміємо, які європейські країни можуть нам надати цей пріоритет черги. Є більше в цьому питанні позитиву – зараз працюємо, щоб отримати необхідні рішення", — сказав Зеленський.
Він також додав, що ключові країни НАТО, у яких США мають системи Patriot, можуть надати їх Україні за "доброю волею" та сприянням Білого дому.
Фінансування закупівлі планується за рахунок заморожених російських активів, а основа фінансової угоди вже опрацьована.
"Безумовно, нам також треба працювати над іншим фінансовим джерелом. У нас є 28 двосторонніх безпекових угод із країнами на сьогодні. Знаходити фінанси і проплачувати передоплату – завдання таке, і в межах цих угод це реалістично", — зазначив Зеленський.
- 17 жовтня Володимир Зеленський під час візиту до Вашингтона зустрівся з представниками корпорації Raytheon, яка виробляє ЗРК Patriot, та керівниками енергокомпаній.
