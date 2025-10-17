Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Зеленський у США провів переговори з компанією, що виробляє системи Patriot

Марія Науменко
17 жовтня, 2025 п'ятниця
08:55
Світ

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Вашингтона зустрівся з представниками компанії Raytheon, яка виробляє зенітно-ракетні комплекси Patriot, та обговорив із ними посилення української системи протиповітряної оборони

Зміст

Про це повідомив Офіс президента.

Глава держави подякував американським партнерам за надані Україні системи ППО, підкресливши, що вони вже врятували багато життів.

Крім того, Зеленський поінформував представників компанії про ситуацію на фронті. За його словами, російські війська не досягають своїх військових цілей і тому посилюють удари по цивільних об’єктах та енергетичній інфраструктурі, використовуючи понад 500 дронів і десятки ракет за добу.

Він наголосив, що Україна потребує посилення протиповітряної оборони системами й ракетами до них, і розповів про конкретні потреби.

У Raytheon висловили співчуття українцям, які втратили близьких через російські обстріли, та запевнили у готовності надалі підтримувати Україну.

"Сторони обговорили виробничі спроможності компанії Raytheon, можливі шляхи співпраці для зміцнення ППО та збільшення далекобійних спроможностей України, перспективи українсько-американського виробництва. Існують рішення, які можуть зміцнити захист життя в Україні. Триває робота на всіх рівнях, щоб забезпечити їх реалізацію", - йдеться у повідомленні.

  • У вівторок, 14 жовтня, посол Сполучених Штатів при НАТО Метью Вітакер повідомив, що цього тижня варто очікувати оголошень щодо нових угод у рамках ініціативи PURL.
