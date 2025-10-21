"Ми припинили вісім війн, і дев'ята наближається", - Трамп

Про це президент США Дональд Трамп заявив у Білому домі, передає Clash Raport.

"Буде дуже важко перегнати Вашингтона і Лінкольна, але ми спробуємо, так? Ей, вони не врегулювали вісім війн, на черзі дев'ята, зрозуміло? Ми врегулювали вісім війн, і дев'ята на підході, вірите ви чи ні", - сказав Трамп.

Водночас американський президент не уточнив про яку саме девʼяту війну він говорить.