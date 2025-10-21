"Ми припинили вісім війн, і дев'ята наближається", - Трамп
У вівторок, 21 жовтня, президент США Дональд Трамп знову нагадав, що він і його країна зупинили 8 війн і водночас анонсував завершення 9-ї
Про це президент США Дональд Трамп заявив у Білому домі, передає Clash Raport.
"Буде дуже важко перегнати Вашингтона і Лінкольна, але ми спробуємо, так? Ей, вони не врегулювали вісім війн, на черзі дев'ята, зрозуміло? Ми врегулювали вісім війн, і дев'ята на підході, вірите ви чи ні", - сказав Трамп.
Водночас американський президент не уточнив про яку саме девʼяту війну він говорить.
- 21 жовтня стало відомо, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін не планують зустрічатися найближчим часом. Підготовку до саміту у Будапешті, який анонсували раніше, зупинили.
