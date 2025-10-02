США запроваджують нові санкції проти Ірану через його ядерну програму: деталі

Про це йдеться у заяві держсекретаря США Марко Рубіо.

"Сьогодні ми вносимо до списку санкцій 44 особи та організації, причетні до ядерної програми Ірану, а також до діяльності мереж із закупівлі зброї, які підтримують програми виробництва балістичних ракет та військових літаків", - зазначено у повідомленні.

Повідомляється, що як мінімум п’ятеро осіб та одна компанія з цього переліку безпосередньо пов'язані з Організацією оборонних інновацій та досліджень Ірану (SPND). Вона вважається прямою наступницею програми ядерних озброєнь Ірану, що існувала до 2004 року.

"Дії, оголошені сьогодні, свідчать про те, що Іран активно намагається закуповувати компоненти й технології для підтримки своїх програм розповсюдження ядерної зброї", - відмітили у Держдепі.