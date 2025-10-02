США запроваджують нові санкції проти Ірану через його ядерну програму: деталі
Державний департамент США оголосив про запровадження додаткових санкцій проти Ірану за "суттєве невиконання" його ядерних зобов'язань
Про це йдеться у заяві держсекретаря США Марко Рубіо.
"Сьогодні ми вносимо до списку санкцій 44 особи та організації, причетні до ядерної програми Ірану, а також до діяльності мереж із закупівлі зброї, які підтримують програми виробництва балістичних ракет та військових літаків", - зазначено у повідомленні.
Повідомляється, що як мінімум п’ятеро осіб та одна компанія з цього переліку безпосередньо пов'язані з Організацією оборонних інновацій та досліджень Ірану (SPND). Вона вважається прямою наступницею програми ядерних озброєнь Ірану, що існувала до 2004 року.
"Дії, оголошені сьогодні, свідчать про те, що Іран активно намагається закуповувати компоненти й технології для підтримки своїх програм розповсюдження ядерної зброї", - відмітили у Держдепі.
- Раніше повідомлялося, що Велика Британія, Франція та Німеччина розпочнуть процес відновлення санкцій ООН проти Ірану в Раді Безпеки ООН.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.01 Купівля 41.01Продаж 41.5
- EUR Купівля 48.13Продаж 48.82
- Актуальне
- Важливе