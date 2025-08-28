Велика Британія, Франція і Німеччина розпочнуть процес відновлення санкцій проти Ірану, - Reuters
У четвер, 28 серпня, Велика Британія, Франція та Німеччина розпочнуть процес відновлення санкцій ООН проти Ірану в Раді Безпеки ООН
Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох європейських дипломатів.
Зазначається, що три країни зустрілися з Іраном у вівторок, 27 серпня, щоб спробувати поновити дипломатичні переговори щодо ядерної програми, перш ніж у середині жовтня вони втратять можливість поновити санкції проти Тегерана, які були скасовані відповідно до ядерної угоди 2015 року з світовими державами.
Ці перемовини не принесли достатньо відчутних зобов'язань з боку Ірану. Тож, як повідомили дипломати, країни вирішили запустити так званий механізм відновлення санкцій ООН через звинувачення Ірану в порушенні угоди 2015 року, спрямовану на недопущення розробки Тегераном ядерної зброї.
Міністри Великої Британії, Франції та Німеччини повідомили про своє рішення держсекретаря США Марко Рубіо, а в четвер, 28 серпня, передадуть листа до Ради Безпеки ООН.
Вони сподіваються, що цей крок змусить Тегеран протягом 30 днів надати зобов'язання щодо своєї ядерної програми, які переконають їх відкласти конкретні дії.
- Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що Німеччина, Британія, Франція та Іран домовилися відновити переговори щодо ядерної програми.
- Також Іран заявив, що буде продовжувати ядерні переговори з європейськими державами після "серйозного, відвертого й детального" діалогу в Туреччині.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.07 Купівля 41.07Продаж 41.56
- EUR Купівля 47.77Продаж 48.44
- Актуальне
- Важливе