Велика Британія, Франція і Німеччина розпочнуть процес відновлення санкцій проти Ірану, - Reuters

Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох європейських дипломатів.

Зазначається, що три країни зустрілися з Іраном у вівторок, 27 серпня, щоб спробувати поновити дипломатичні переговори щодо ядерної програми, перш ніж у середині жовтня вони втратять можливість поновити санкції проти Тегерана, які були скасовані відповідно до ядерної угоди 2015 року з світовими державами.

Ці перемовини не принесли достатньо відчутних зобов'язань з боку Ірану. Тож, як повідомили дипломати, країни вирішили запустити так званий механізм відновлення санкцій ООН через звинувачення Ірану в порушенні угоди 2015 року, спрямовану на недопущення розробки Тегераном ядерної зброї.

Міністри Великої Британії, Франції та Німеччини повідомили про своє рішення держсекретаря США Марко Рубіо, а в четвер, 28 серпня, передадуть листа до Ради Безпеки ООН.

Вони сподіваються, що цей крок змусить Тегеран протягом 30 днів надати зобов'язання щодо своєї ядерної програми, які переконають їх відкласти конкретні дії.