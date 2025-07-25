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Іран запевнив, що продовжуватиме ядерні перемовини з європейцями

Дар'я Куркіна
25 липня, 2025 п'ятниця
18:55
Світ Іран

Іран заявив, що буде продовжувати ядерні переговори з європейськими державами після "серйозного, відвертого й детального" діалогу в Туреччині в пʼятницю

Зміст

Про це пише Reuters.

У Стамбулі відбулися перемовини Ірану та делегації Європи, під назвою ЕЗ, – Франції, Великої Британії та Німеччини. Вони тривали близько 4 годин.

За словами заступника глави іранського МЗС, сторони озвучили конкретні ідеї стосовно ядерного питання й зняття санкцій.

"Було вирішено, що консультації з цього питання продовжаться", – заявив він.

Європейські країни з Китаєм і РФ є підписантами угоди 2015 року, з якої США вийшли у 2018 році. Відповідно до документа санкції проти Тегерана скасували в обмін на обмеження ядерної програми. 18 жовтня спливає термін резолюції ООН, яка регулює угоду: усі санкції проти Ірану будуть скасовані, якщо не буде запущений механізм Snapback щонайменше за 30 днів до цього.

  • Раніше Axios писав, що Сполучені Штати Америки, Франція, Німеччина та Велика Британія домовилися встановити кінець серпня як фактичний дедлайн для укладення ядерної угоди з Іраном. В іншому разі країни готуються відновити санкції.
  • Німеччина, Франція, Велика Британія та Іран домовилися відновити перемовини щодо ядерної програми останнього, які можуть відбутися наступного тижня.
Теги:
Новини
Франція
Європа
Німеччина
Іран
ядерна програма
ядерна безпека
США
Велика Британiя
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