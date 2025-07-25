Іран запевнив, що продовжуватиме ядерні перемовини з європейцями

Про це пише Reuters.

У Стамбулі відбулися перемовини Ірану та делегації Європи, під назвою ЕЗ, – Франції, Великої Британії та Німеччини. Вони тривали близько 4 годин.

За словами заступника глави іранського МЗС, сторони озвучили конкретні ідеї стосовно ядерного питання й зняття санкцій.

"Було вирішено, що консультації з цього питання продовжаться", – заявив він.

Європейські країни з Китаєм і РФ є підписантами угоди 2015 року, з якої США вийшли у 2018 році. Відповідно до документа санкції проти Тегерана скасували в обмін на обмеження ядерної програми. 18 жовтня спливає термін резолюції ООН, яка регулює угоду: усі санкції проти Ірану будуть скасовані, якщо не буде запущений механізм Snapback щонайменше за 30 днів до цього.