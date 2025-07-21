Німеччина, Британія, Франція та Іран домовилися відновити переговори щодо ядерної програми, - ЗМІ
Німеччина, Франція, Велика Британія та Іран домовилися відновити перемовини щодо ядерної програми останнього, які можуть відбутися наступного тижня
Про це пише DW.
Європейці, зокрема, наполягають, аби Тегеран відновив перемовини зі США, та погрожують санкціями.
За інформацією іранської агенції Tasnim та AFP, переговори можуть відбутися наступного тижня на рівні заступників глав МЗС. Водночас зазначено, що нині погоджуються дата й місце.
18 липня британський, німецький, французький, іранський очільники МЗС та глава дипломатії ЄС Кая Каллас провели телефонну розмову. У її ході європейські представники попередили Тегеран: санкції ООН проти нього, які зупинили в межах ядерної угоди 2015 року, можуть відновити, якщо переговори Ірану й США не поновляться.
- Раніше Axios писав, що Сполучені Штати Америки, Франція, Німеччина та Велика Британія домовилися встановити кінець серпня як фактичний дедлайн для укладення ядерної угоди з Іраном. В іншому разі країни готуються відновити санкції.
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