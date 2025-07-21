Німеччина, Британія, Франція та Іран домовилися відновити переговори щодо ядерної програми, - ЗМІ

Про це пише DW.

Європейці, зокрема, наполягають, аби Тегеран відновив перемовини зі США, та погрожують санкціями.

За інформацією іранської агенції Tasnim та AFP, переговори можуть відбутися наступного тижня на рівні заступників глав МЗС. Водночас зазначено, що нині погоджуються дата й місце.

18 липня британський, німецький, французький, іранський очільники МЗС та глава дипломатії ЄС Кая Каллас провели телефонну розмову. У її ході європейські представники попередили Тегеран: санкції ООН проти нього, які зупинили в межах ядерної угоди 2015 року, можуть відновити, якщо переговори Ірану й США не поновляться.