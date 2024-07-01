США заявили про знищення трьох цілей хуситів у Червоному морі

Про це йдеться у зведенні Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM).

"Було визначено, що ці кораблі становили безпосередню загрозу для американських і коаліційних сил, а також торгових суден у регіоні. Ці дії були вжиті з метою захисту свободи судноплавства і підвищення безпеки міжнародних вод", - йдеться у повідомленні.

У Центральному командуванні США попередили, що подальша "зловмисна і безрозсудна поведінка" підтримуваних Іраном хуситів загрожує регіональній стабільності і ставить під загрозу життя моряків у Червоному морі і Аденській затоці.