США знищили 8 безпілотників та крилатих ракет хуситів у Ємені

Про це пише Центральне командування США.

Зазначається, що це сталося 7 березня близько 16:00 (за місцевим часом). Американські сили завдали ударів з метою самооборони.

"Центральне командування США завдало ударів з метою самооборони по чотирьох мобільних протикорабельних крилатих ракет (ПКР) хуситів і одному безпілотному літальному апарату хуситів у районах Ємену", - йдеться в повідомленні.

Також військові збили 3 безпілотники, запущені з підтримуваних Іраном районів Ємену, контрольованих хуситами, у напрямку Аденської затоки.