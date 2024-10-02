Стрілянина в Тель-Авіві 1 жовтня: серед поранених - українка

Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в етері телемарафону "Єдині новини".

"На жаль, стало відомо сьогодні, що серед жертв теракту в Яффо, який відбувся вчора перед атакою Ірану, виявилося 7 загиблих і 16 поранених. Серед поранених одна громадянка має подвійне громадянство. Тобто має український паспорт. Нам поліція надала інформацію сьогодні вранці", - сказав він.

Посол зазначив, що відвідає постраждалу українку сьогодні чи завтра. За його словами, наразі в Ізраїлі залишається близько 15 тис. українців, які стоять на консульському обліку, але загалом ця цифра значно більша.

Про теракт у Тель-Авіві 1 жовтня

В ізраїльській столиці Тель-Авіві ввечері вівторка, 1 жовтня, двоє терористів з гвинтівкою і ножем напали на людей на трамвайній зупинці. В результаті теракту є загиблі та поранені.

За даними ізраїльської поліції, під час терористичної атаки зі стріляниною та ножем було вбито семеро людей і ще щонайменше вісім отримали поранення. Правоохоронці зазначили, що це - один із наймасовіших терактів за останні роки.

Офіцер муніципальної безпеки та озброєні цивільні застрелили двох терористів.