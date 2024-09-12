Суд ЄС залишив чинними санкції проти російських олігархів Авена і Фрідмана
Суд Євросоюзу відхилив колективний позов російських олігархів Михайла Фрідмана, Петра Авена і Германа Хана, які вимагали зняти з них санкції ЄС
Про це йдеться у рішенні суду від 11 вересня 2024 року.
"Імена Олени Тимченко, Геннадія Тимченка, Михайла Фрідмана, Петра Авена та Германа Хана були включені до списків осіб, організацій та установ, на яких поширюються обмежувальні заходи, ухвалені Радою Європейського Союзу у зв'язку з російською агресією проти України", - вказано у рішенні.
Зазначено, що суд відхилив позови, якими вимагали зняти санкції, у повному обсязі.
Довідково. Фрідман і Авен - засновники та акціонери російського "Альфа-Банку". Після початку великої війни в Україні вони покинули Росію, але опинилися під санкціями ЄС і Великої Британії. У серпні 2023 року їх було також занесено до санкційного списку США.
- Суд наклав арешт на активи трьох російських олігархів Михайла Фрідмана, Петра Авена та Андрія Косогова в Україні. Вартість арештованих корпоративних прав становить понад 17 млрд грн.
- 10 квітня суд Євросоюзу ухвалив зняти санкції з Авена та Фрідмана, оскільки суд дійшов до висновку, що жодна з причин, які містяться у первинному правовому акті, не є належно обґрунтованою.
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