Суд ЄС залишив чинними санкції проти російських олігархів Авена і Фрідмана

Про це йдеться у рішенні суду від 11 вересня 2024 року.

"Імена Олени Тимченко, Геннадія Тимченка, Михайла Фрідмана, Петра Авена та Германа Хана були включені до списків осіб, організацій та установ, на яких поширюються обмежувальні заходи, ухвалені Радою Європейського Союзу у зв'язку з російською агресією проти України", - вказано у рішенні.

Зазначено, що суд відхилив позови, якими вимагали зняти санкції, у повному обсязі.

Довідково. Фрідман і Авен - засновники та акціонери російського "Альфа-Банку". Після початку великої війни в Україні вони покинули Росію, але опинилися під санкціями ЄС і Великої Британії. У серпні 2023 року їх було також занесено до санкційного списку США.