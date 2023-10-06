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Суд арештував активи Фрідмана, Авена й Косогова в Україні на 17 млрд грн

6 жовтня, 2023 п'ятниця
22:47
Кримінал Михайло Фрідман

Суд наклав арешт на активи трьох російських олігархів Михайла Фрідмана, Петра Авена та Андрія Косогова в Україні. Вартість арештованих корпоративних прав становить понад 17 млрд грн

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За матеріалами Служби безпеки суд наклав арешт на всі корпоративні права в Україні, що належали підсанкційним російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову.

Зазначається, що вони входять до оточення Путіна та причетні до "схем" масштабного фінансування збройної агресії РФ.

"Рішення суду стосується 20 компаній та фінансово-кредитних установ, якими кремлівські олігархи володіють як кінцеві бенефіціари або через підконтрольні офшорні компанії. Вартість арештованих корпоративних прав становить понад 17 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Серед заблокованих активів - фінансові та страхові компанії, підприємства мобільного зв’язку та сфери ІТ, а також заводи мінеральних вод, арешт яких не дозволить російським власникам "переписати" його на підставних осіб, щоб уникнути подальшої передачі активів в дохід України.

Наразі пвсі троє підозрюваних перебувають за межами України. Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин їхньої підривної діяльності для притягнення винних до відповідальності.

Прим.: арешт накладено на корпоративні права з метою збереження речових доказів. Накладення арешту на корпоративні права українських компаній не впливає на захист інтересів іноземних інвесторів та власників часток корпоративних прав, не перешкоджає їх господарській діяльності та можливості отримання дивідендів.

  • 20 липня президент Зеленський доручив Кабміну негайно розібратися із "Сенс банком", власниками якого є підсанкційні громадяни Росії Михайло Фрідман, Петро Авен та Андрій Косогов.
  • Наступного дня Кабмін ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції "Сенс банку" у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 гривню. Таким чином банк, власниками якого є підсанкційні громадяни РФ Михайло Фрідман, Петро Авен та Андрій Косогов, стає державним.
  • Зокрема, 5 вересня слідчі Служби безпеки повідомили Фрідману про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).
Україна
Росія
СБУ
Війна з Росією
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