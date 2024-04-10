Суд ЄС ухвалив зняти санкції з російських олігархів Авена і Фрідмана

Про це йдеться у постанові суду.

"Причини, на які посилається Рада ЄС, ймовірно, не мають враховуватися для внесення та продовження перебування цих двох бізнесменів у цих переліках", - йдеться у документі.

Зазначається, що суд дійшов до висновку, що жодна з причин, які містяться у первинному правовому акті, не є належно обґрунтованими, і що включення Авена і Фрідмана до переліку, який оскаржується, не було виправданим.

Водночас Євросоюз має можливість оскаржити це рішення.

Журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк заявив, що це рішення поширюється тільки на чорний список із лютого 2022 року до березня 2023 року.

Довідково. Фрідман і Авен - засновники та акціонери російського "Альфа-Банку". Після початку великої війни в Україні вони покинули Росію, але опинилися під санкціями ЄС і Великої Британії. У серпні 2023 року їх було також занесено до санкційного списку США.