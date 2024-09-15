Суспільство у Грузії залякане війною, - політолог Сушко про заяву Іванішвілі щодо вибачення за війну 2008 року

Про це він розповів у етері Еспресо.

За словами Іванішвілі необхідно "знайти в собі сили" і вибачитися за те, що "Національний рух" Міхеїла Саакашвілі у 2008 році "огорнув у полум'ї вогню осетинських сестер та братів".

Політолог Сушко наголосив, що нині суспільство в країні залякане війною.

"Ми не дуже добре знаємо громадські настрої в Грузії, і дещо нам здається, ми зі свого досвіду десяти-, двадцятирічної давності, коли ми знали Грузію зовсім іншою, то ми переносимо те наше враження на сьогодення. А суспільство там дещо змінилося і не в кращий бік в сенсі того, що воно залякане, залякане війною, і найбільше не хоче, щоб знову війна прийшла до них. Вони, власне, завдяки певній пропаганді, акцентам, які розставляються місцевою пропагандою, (думають, - ред.), що якщо вони будуть сидіти тихо, то це зменшить ризик повторення 2008 року, і якась частина суспільства саме на це розраховує”, - сказав він.

Олександр Сушко також зазначив, що, чинна влада може сподіватися, що завдяки поступкам, вдасться відновити контроль над Південною Осетією та Абхазією.

"Ну і другий фактор, що є якісь сподівання у чинної влади про те, що Путін на контрасті з політикою стосовно України погодиться на те, щоб, наприклад, дозволити Грузії на якихось умовах відновити контроль над тією ж Південною Осетією і, можливо, Абхазією. Я думаю, що це наївні сподівання, але вони, ймовірно, є. Зрозуміло, що досягти такого результату можна тільки шляхом дуже глибоких поступок, зокрема і тих поступок емоційних, про які ви кажете. вибачитися, зробити так, щоб… Ну це перед Путіним вибачитися, йдеться, очевидно, про це. Я вважаю, що це ілюзорні сподівання, але вони там є", - додав політолог.

Війна з Росією 2008 року та Осетія

У серпні 2008 року Росія скористалася провокацією з боку сепаратистів Південної Осетії й здійснила збройну агресію проти Грузії, назвавши свої дії "примусом до миру".

Все почалося з того, що 1 серпня бійці з Південної Осетії поранили офіцерів грузинської поліції та обстріляли грузинські села. Як буде встановлено пізніше, діями Південної Осетії керував заступник міністра оборони Росії Микола Панков.

7 серпня тодішній президент Грузії Саакашвілі, аби зупинити подальше розгортання конфлікту, вирішив піти на компроміс та, під час виступу по телебаченню, пообіцяв автономію Осетії, амністію учасникам боїв і проголосив одностороннє припинення вогню. Однак це не входило в плани Москви, і вже наступного дня, 8 серпня 2008 року, РФ почала вторгнення.