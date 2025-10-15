Свириденко і Бессент зустрілись у Вашингтоні: США готові посилювати тиск на Росію
У вівторок, 14 жовтня, українська премʼєрка Юлія Свириденко провела зустріч з міністром фінансів США Скоттом Бессентом
Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.
"Продовжуємо діалог лідерів наших держав та рухаємося швидкими темпами. Американсько-український інвестиційний фонд відбудови вже почав працювати. Залишається ще кілька важливих рішень для повного функціонування Фонду, але вже сьогодні формується перший "пайплайн" потенційних проєктів. Зосередилися на першочергових проєктах в критичних мінералах, енергетиці, та інфраструктурі. Україна — це надійний партнер для сміливих українсько-американських бізнес-проєктів", - пише Свириденко.
За словами премʼєрки, вони також обговорили співпрацю заради енергетичної безпеки Європи.
"Росія має втратити будь-які важелі впливу на наших партнерів та канали заробітку грошей для продовження війни проти України. Маємо чіткі пропозиції, як це зробити спільно з міжнародними партнерами. Європейська і трансатлантична єдність тут відіграє ключову роль", - додала Свириденко.
Сторони також обговорили санкції проти РФ.
"Бессент підтвердив непохитну підтримку США суверенітету України та наголосив на відданості Штатів забезпеченню міцного та тривалого миру. Також підтвердив зобов'язання США співпрацювати з партнерами G7 для значного посилення тиску на Росію. Він наголосив на необхідності для європейських союзників посилити свою кампанію тиску не лише на Росію, але й на будь-яку країну, яка фінансує російську військову машину шляхом купівлі російської нафти", - йдеться у заяві американської сторони.
- Свириденко також провела зустріч з комісаром Євросоюзу з питань економіки та продуктивності Валдісом Домбровскісом у Вашингтоні.
