Свириденко зустрілась у Вашингтоні з комісаром ЄС з питань економіки Домбровскісом: що обговорювали
У вівторок, 14 жовтня, премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко провела зустріч з комісаром Євросоюзу з питань економіки та продуктивності Валдісом Домбровскісом у Вашингтоні
Про це вона повідомила у telegram-каналі.
"Почали день зустрічей у Вашингтоні. Рада бачити комісара ЄС з питань економіки та продуктивності Валдіса Домбровскіса", - йдеться у повідомленні.
Премʼєрка зазначила, що на зустрічі обговорювали питання подальшої фінансової підтримки України, а також реалізації нового фінансового механізму репараційних позик, який представив Європейський Союз.
Вона зазначила, що під час кожної зустрічі у Вашингтоні підіймаються теми захисту енергетичної системи України та забезпечення стабільності в опалювальний сезон.
"Очікуємо ухвалення 19-го пакету європейських санкцій щодо Росії. Продовження послідовного тиску – єдиний ефективний механізм впливу на агресора, зменшення надходжень від нафти і газу, якими Росія оплачує війну", - додала Свириденко.
- 9 жовтня стало відомо, що Юлія Свириденко очолить делегацію, яка вирушить до США. До складу делегації також увійдуть керівник Офісу президента Андрій Єрмак та радник із санкційної політики Владислав Власюк.
