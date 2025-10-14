Свириденко зустрілась у Вашингтоні з комісаром ЄС з питань економіки Домбровскісом: що обговорювали

Про це вона повідомила у telegram-каналі.

"Почали день зустрічей у Вашингтоні. Рада бачити комісара ЄС з питань економіки та продуктивності Валдіса Домбровскіса", - йдеться у повідомленні.

Премʼєрка зазначила, що на зустрічі обговорювали питання подальшої фінансової підтримки України, а також реалізації нового фінансового механізму репараційних позик, який представив Європейський Союз.

Вона зазначила, що під час кожної зустрічі у Вашингтоні підіймаються теми захисту енергетичної системи України та забезпечення стабільності в опалювальний сезон.

"Очікуємо ухвалення 19-го пакету європейських санкцій щодо Росії. Продовження послідовного тиску – єдиний ефективний механізм впливу на агресора, зменшення надходжень від нафти і газу, якими Росія оплачує війну", - додала Свириденко.