Свириденко і Єрмак наступного тижня відвідають США, - Зеленський

Про це пише офіційне інтернет-представництво президента Володимира Зеленського.

Як зазначив глава держави, серед головних тем – посилення системи ППО, енергетична безпека, санкційний тиск на агресора, а також переговорний напрям. Окремо планується обговорити питання заморожених російських активів у США

Зеленський наголосив, що Україна схвально ставиться до ініціатив президента США Дональда Трампа, спрямованих на припинення війни, і готова до конструктивного діалогу у межах запропонованого ним формату.

Водночас Росія не демонструє прагнення до миру, а навпаки – посилює обстріли та атаки, намагаючись створити враження успішності. Президент також зауважив, що Росія використовує масовані атаки, щоб нав’язати Україні свої умови. Проте Україна прагне не примирення за будь-яку ціну, а чесного й справедливого миру, який можливий лише через рівноправний і щирий діалог.