Свириденко і Єрмак наступного тижня відвідають США, - Зеленський
Делегацію, яка відправиться до США, очолить прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. До складу делегації увійдуть керівник ОП Андрій Єрмак та радник – уповноважений із питань санкційної політики Владислав Власюк
Про це пише офіційне інтернет-представництво президента Володимира Зеленського.
Як зазначив глава держави, серед головних тем – посилення системи ППО, енергетична безпека, санкційний тиск на агресора, а також переговорний напрям. Окремо планується обговорити питання заморожених російських активів у США
Зеленський наголосив, що Україна схвально ставиться до ініціатив президента США Дональда Трампа, спрямованих на припинення війни, і готова до конструктивного діалогу у межах запропонованого ним формату.
Водночас Росія не демонструє прагнення до миру, а навпаки – посилює обстріли та атаки, намагаючись створити враження успішності. Президент також зауважив, що Росія використовує масовані атаки, щоб нав’язати Україні свої умови. Проте Україна прагне не примирення за будь-яку ціну, а чесного й справедливого миру, який можливий лише через рівноправний і щирий діалог.
- У середу, 8 жовтня, президент Володимир Зеленський провів розмову з головою Служби безпеки України Василем Малюком та обговорив асиметричні відповіді на російську війну.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.21 Купівля 41.21Продаж 41.69
- EUR Купівля 47.99Продаж 48.62
- Актуальне
- Важливе