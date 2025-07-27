"Світ змінився": очільниця МЗС Австрії Майнль-Райзінгер заявила, що уряд країни готовий до обговорення вступу до НАТО
Міністерка європейських та міжнародних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер заявила про готовність уряду до обговорення питань вступу до НАТО та відмови від нейтралітету, якого країна дотримується вже 70 років
Про це вона заявила в інтерв'ю Welt.
Майнль-Райзінгер пояснила, що зміни у безпековому середовищі, зокрема війна Росії проти України, змушують Відень переглянути питання нейтралітету.
"Очевидно, що нейтралітет сам по собі нас не захистить. На тлі все більш нестабільної ситуації у світі в галузі безпеки та все більш агресивної Росії Австрію захищають інвестиції у нашу власну обороноздатність, а також у партнерські відносини", - підкреслила вона.
Дипломатка додала, що попри те, що наразі в австрійському парламенті та серед населення відсутня більшість, яка б підтримувала вступ до Північноатлантичного альянсу, вона все ж вважає таку дискусію "дуже плідною".
"Я не те щоб дуже хотіла вступити до НАТО. Але ми також не можемо сидіти склавши руки і говорити: якщо ми нікому нічого не робимо, то ніхто нам нічого не зробить. Це було б наївно. Світ змінився", - наголосила вона.
Водночас, Майнль-Райзінгер заявила, що Австрія вже має потужного партнера в особі Європейського Союзу, який, за її словами, "захистить нас у разі необхідності".
"Ми беремо участь у численних миротворчих місіях ЄС і робимо все, щоб фінансово, військово та політично підтримати спільну європейську політику безпеки та оборони. У цьому сенсі нейтралітет Австрії з моменту вступу до ЄС у 1995 році вже помітно змінився", - підсумувала вона.
- 25 квітня Національна рада Австрії проголосувала за резолюцію щодо захисту українських дітей.
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