"Світ змінився": очільниця МЗС Австрії Майнль-Райзінгер заявила, що уряд країни готовий до обговорення вступу до НАТО

Про це вона заявила в інтерв'ю Welt.

Майнль-Райзінгер пояснила, що зміни у безпековому середовищі, зокрема війна Росії проти України, змушують Відень переглянути питання нейтралітету.

"Очевидно, що нейтралітет сам по собі нас не захистить. На тлі все більш нестабільної ситуації у світі в галузі безпеки та все більш агресивної Росії Австрію захищають інвестиції у нашу власну обороноздатність, а також у партнерські відносини", - підкреслила вона.

Дипломатка додала, що попри те, що наразі в австрійському парламенті та серед населення відсутня більшість, яка б підтримувала вступ до Північноатлантичного альянсу, вона все ж вважає таку дискусію "дуже плідною".

"Я не те щоб дуже хотіла вступити до НАТО. Але ми також не можемо сидіти склавши руки і говорити: якщо ми нікому нічого не робимо, то ніхто нам нічого не зробить. Це було б наївно. Світ змінився", - наголосила вона.

Водночас, Майнль-Райзінгер заявила, що Австрія вже має потужного партнера в особі Європейського Союзу, який, за її словами, "захистить нас у разі необхідності".

"Ми беремо участь у численних миротворчих місіях ЄС і робимо все, щоб фінансово, військово та політично підтримати спільну європейську політику безпеки та оборони. У цьому сенсі нейтралітет Австрії з моменту вступу до ЄС у 1995 році вже помітно змінився", - підсумувала вона.