Світовий рейтинг щастя​: Фінляндія сьомий рік поспіль на першому місці, Україна - на 105-му

Про це пише CNN з посиланням на цьогорічний звіт World Happiness Report.

За результатами дослідження, лідером за рівнем щастя у світі залишається Фінляндія. Її сусіди - Данія, Ісландія та Швеція - також зберігають свої місця в першій десятці.

Зазначається, що лідерству у світових рейтингах щастя сприяють тісний зв'язок з природою та здоровий баланс між роботою та особистим життям у цих країнах.

Водночас зростання відчуття нещастя, особливо серед молоді, призвело до того, що інші західні країни опустилися в рейтингу.

Так, США і Німеччина вперше випали з першої двадцятки з часу публікації першого звіту понад 10 років тому. Їхні місця зайняли Коста-Рика і Кувейт на 12 і 13 сходинках рейтингу відповідно.

Найбільше зростання рівня щастя зафіксували у Сербії, Болгарії й Латвії. Афганістан перебуває на останньому місці. Україна цьогоріч зайняла 105 місце, опустившись на 13 сходинок у порівнянні з минулорічним звітом.

Звіт ґрунтується на даних глобального опитування людей у понад 140 країнах світу. Країни ранжуються за рівнем щастя на основі їхніх середніх оцінок життя за три попередні роки, в цьому випадку – з 2021 по 2023 рік. До уваги беруть такі фактори, як ВВП на душу населення, соціальна підтримка, тривалість здорового життя, свобода, щедрість і корупція.

Оприлюднення звіту збігається з Міжнародним днем щастя, який відзначають 20 березня.

Топ 20 найщасливіших країн світу у 2024 році

Фінляндія Данія Ісландія Швеція Ізраїль Нідерланди Норвегія Люксембург Швейцарія Австралія Нова Зеландія Коста-Рика Кувейт Австрія Канада Бельгія Ірландія Чехія Литва Сполучене Королівство