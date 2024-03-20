Світовий рейтинг щастя: Фінляндія сьомий рік поспіль на першому місці, Україна - на 105-му
Щорічний звіт World Happiness Report визнав Фінляндію найщасливішою країною світу вже сьомий рік поспіль. Україна тим часом за рік опустилася на 13 сходинок та посіла 105-те місце в рейтингу
Про це пише CNN з посиланням на цьогорічний звіт World Happiness Report.
За результатами дослідження, лідером за рівнем щастя у світі залишається Фінляндія. Її сусіди - Данія, Ісландія та Швеція - також зберігають свої місця в першій десятці.
Зазначається, що лідерству у світових рейтингах щастя сприяють тісний зв'язок з природою та здоровий баланс між роботою та особистим життям у цих країнах.
Водночас зростання відчуття нещастя, особливо серед молоді, призвело до того, що інші західні країни опустилися в рейтингу.
Так, США і Німеччина вперше випали з першої двадцятки з часу публікації першого звіту понад 10 років тому. Їхні місця зайняли Коста-Рика і Кувейт на 12 і 13 сходинках рейтингу відповідно.
Найбільше зростання рівня щастя зафіксували у Сербії, Болгарії й Латвії. Афганістан перебуває на останньому місці. Україна цьогоріч зайняла 105 місце, опустившись на 13 сходинок у порівнянні з минулорічним звітом.
Звіт ґрунтується на даних глобального опитування людей у понад 140 країнах світу. Країни ранжуються за рівнем щастя на основі їхніх середніх оцінок життя за три попередні роки, в цьому випадку – з 2021 по 2023 рік. До уваги беруть такі фактори, як ВВП на душу населення, соціальна підтримка, тривалість здорового життя, свобода, щедрість і корупція.
Оприлюднення звіту збігається з Міжнародним днем щастя, який відзначають 20 березня.
Топ 20 найщасливіших країн світу у 2024 році
- Фінляндія
- Данія
- Ісландія
- Швеція
- Ізраїль
- Нідерланди
- Норвегія
- Люксембург
- Швейцарія
- Австралія
- Нова Зеландія
- Коста-Рика
- Кувейт
- Австрія
- Канада
- Бельгія
- Ірландія
- Чехія
- Литва
- Сполучене Королівство
- Згідно зі звітом минулого, 2023 року, Фінляндія знову посіла перше місце у рейтингу найщасливіших країн світу, Україна ж піднялася проти минулого року з 98-го на 92-ге місце.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
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- Житомир
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- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
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- Одеса
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