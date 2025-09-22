Талібан відхилив вимогу Трампа повернути авіабазу Баграм під контроль США
Головний командувач армії Талібану відхилив вимогу президента США Дональда Трампа повернути авіабазу Баграм США, попередивши, що будь-яка ворожість викличе "найсильнішу" відповідь
Про це пише Bloomberg.
"Афганістан повністю незалежний, ним керує власний народ, і він не залежить від жодної іноземної держави. Ми не боїмося жодного хулігана чи агресора", – заявив у неділю, 21 вересня, начальник штабу збройних сил Фасіхуддін Фітрат на заході в Кабулі на державному телебаченні.
Напередодні Трамп пригрозив "поганими речами" країні, очолюваній Талібаном, якщо вона не виконає вимогу.
Це сталося після коментарів Трампа, зроблених раніше під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером про те, що США намагаються повернути базу.
Трамп давно критикував свого попередника Джо Байдена за бурхливе виведення американських військ з Афганістану, заявивши, що цей крок залишив американську зброю та інші військові активи в руках Талібану, включно з базою в Баграмі.
Баграм, колись найбільша військова база США в Афганістані, перебуває під контролем Талібану з моменту повернення влади угрупованням після виведення американських військ за укладеною угодою.
Талібан зараз використовує Баграм для демонстрації захопленої військової техніки, включно з транспортними засобами, поставленими США, та зброєю, залишеною після виведення військ. База стала символом їхньої перемоги та регулярно демонструється під час офіційних візитів та військових парадів.
- Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати мають відновити контроль над стратегічною авіабазою Баграм в Афганістані, інакше для Кабула це матиме серйозні наслідки.
