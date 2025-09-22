Талібан відхилив вимогу Трампа повернути авіабазу Баграм під контроль США

Про це пише Bloomberg.

"Афганістан повністю незалежний, ним керує власний народ, і він не залежить від жодної іноземної держави. Ми не боїмося жодного хулігана чи агресора", – заявив у неділю, 21 вересня, начальник штабу збройних сил Фасіхуддін Фітрат на заході в Кабулі на державному телебаченні.

Напередодні Трамп пригрозив "поганими речами" країні, очолюваній Талібаном, якщо вона не виконає вимогу.

Це сталося після коментарів Трампа, зроблених раніше під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером про те, що США намагаються повернути базу.

Трамп давно критикував свого попередника Джо Байдена за бурхливе виведення американських військ з Афганістану, заявивши, що цей крок залишив американську зброю та інші військові активи в руках Талібану, включно з базою в Баграмі.

Баграм, колись найбільша військова база США в Афганістані, перебуває під контролем Талібану з моменту повернення влади угрупованням після виведення американських військ за укладеною угодою.

Талібан зараз використовує Баграм для демонстрації захопленої військової техніки, включно з транспортними засобами, поставленими США, та зброєю, залишеною після виведення військ. База стала символом їхньої перемоги та регулярно демонструється під час офіційних візитів та військових парадів.