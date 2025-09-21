Трамп вимагає від Афганістану повернути авіабазу Баграм США

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Якщо Афганістан не поверне авіабазу Bagram тим, хто її побудував, тобто Сполученим Штатам Америки, то стануться погані речі!!!" – заявив Трамп.

Виступаючи на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером, президент США підтвердив, що його адміністрація веде переговори з талібами щодо майбутнього бази.

За словами Трампа, розташування Баграму поблизу китайського кордону робить його особливо важливим для Вашингтона: "Одна з причин, чому ми хочемо цю базу, полягає в тому, що вона розташована за годину їзди від місця, де Китай виробляє свою ядерну зброю".

Довідково. Авіабаза Баграм розташована за 40 км на північ від Кабула. Її збудував Радянський Союз у 1950-х роках. З 2001-го по 2021 рік вона була основним центром операцій США та НАТО в Афганістані. Злітно-посадкова смуга довжиною 3,6 км здатна приймати бомбардувальники та важкі транспортні літаки.