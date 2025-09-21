Трамп вимагає від Афганістану повернути авіабазу Баграм США
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати мають відновити контроль над стратегічною авіабазою Баграм в Афганістані, інакше для Кабула це матиме серйозні наслідки
Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.
"Якщо Афганістан не поверне авіабазу Bagram тим, хто її побудував, тобто Сполученим Штатам Америки, то стануться погані речі!!!" – заявив Трамп.
Виступаючи на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером, президент США підтвердив, що його адміністрація веде переговори з талібами щодо майбутнього бази.
За словами Трампа, розташування Баграму поблизу китайського кордону робить його особливо важливим для Вашингтона: "Одна з причин, чому ми хочемо цю базу, полягає в тому, що вона розташована за годину їзди від місця, де Китай виробляє свою ядерну зброю".
Довідково. Авіабаза Баграм розташована за 40 км на північ від Кабула. Її збудував Радянський Союз у 1950-х роках. З 2001-го по 2021 рік вона була основним центром операцій США та НАТО в Афганістані. Злітно-посадкова смуга довжиною 3,6 км здатна приймати бомбардувальники та важкі транспортні літаки.
- Адміністрація руху "Талібан" оголосила про заборону інтернету на півночі Афганістану, "щоб запобігти аморальній діяльності".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.99 Купівля 40.99Продаж 41.52
- EUR Купівля 48.21Продаж 48.94
- Актуальне
- Важливе