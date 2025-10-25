Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Танкер "тіньового флоту" РФ перевантажив пальне біля узбережжя Малайзії, ймовірно китайському судну, - Bloomberg

Марія Музиченко
25 жовтня, 2025 субота
00:28
Світ тіньовий флот росії

Танкер "тіньового флоту" Росії, що перебуває під санкціями, передав вантаж судну біля узбережжя Малайзії, яке, ймовірно, належить китайській компанії Pacific Gas

Зміст

Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією джерел, танкер зрідженого природного газу біля узбережжя Малайзії, який, ймовірно, отримує паливо від санкційного російського судна, належить китайській компанії Pacific Gas.

Згідно з супутниковими знімками за 18-23 жовтня, китайський танкер CCH Gas рухався паралельно судну Perle, яке перевозило зріджений природний газ із російського заводу Portovaya, занесеного до чорного списку США у січні. Саме судно Perle також перебувало під санкціями на той час. Позиція обох суден типова для передачі вантажу між судами, що може тривати кілька днів.

Як зазначили джерела, компанія Pacific Gas, що має офіси в Гонконзі, Шанхаї та Сінгапурі, нібито стала власником CCH Gas на початку цього року. Основна діяльність компанії пов’язана з володінням суднами для перевезення зрідженого газу. У заяві для Bloomberg Pacific Gas заперечила свою власність чи контроль над танкером CCH Gas.

Зазначається, що це може стати першим задокументованим випадком, коли судна, пов’язані з Китаєм, допомагають обійти нові санкції США проти російської енергетики.

  • У середу, 22 жовтня, міністерство фінансів США ввело санкції проти двох найбільших російських нафтокомпаній — "Роснефть" і "Лукойл" — через відмову Москви завершити війну в Україні.
