Танки Leopard, самохідні гаубиці та дрони: Німеччина передала Україні новий пакет допомоги

Про це йдеться на сайті уряду ФРН.

Новий пакет військової допомоги містить:

22 танки Leopard із запчастинами до них;

22 машини із захистом від мін MRAP;

5 гусеничних всюдиходів Bandvagn

всюдихід Warthog;

3 зенітні самохідні артилерійські установки Gepard;

2 радари TRML-4D;

61 тисяча 155-мм артилерійських боєприпасів;

30 розвідувальних дронів VECTOR;

20 БПЛА RQ-35 Heidrun;

12 БПЛА Songbird;

6 БПЛА Hornet XR;

20 надводних безпілотників;

3 бронеавтомобілі BIBER;

1 броньована інженерна машина DACHS;

6 машин розмінування WISENT 1;

матеріали для знешкодження вибухових боєприпасів;

2 системи самозахисту AMPS для гелікоптерів;

2 прикордонних патрульних автомобіля;

112 автомобілів (вантажівки, мікроавтобуси, позашляховики);

8 автоцистерн Zetros;

10 кулеметів MG3;

1 млн набоїв до стрілецької зброї;

12 самохідних гаубиць PzH 2000;

16 радіолокаційних станцій наземного спостереження.

Крім того, Німеччина має намір схвалити військову допомогу Україні на майже €400 мільйонів через погіршення ситуації на фронті.