Танки Leopard, самохідні гаубиці та дрони: Німеччина передала Україні новий пакет допомоги
Уряд Німеччини у четвер, 19 вересня, оголосив про надання Україні нового пакета військової допомоги, який, серед іншого, містить танки Leopard, зенітні установки та безпілотники
Про це йдеться на сайті уряду ФРН.
Новий пакет військової допомоги містить:
- 22 танки Leopard із запчастинами до них;
- 22 машини із захистом від мін MRAP;
- 5 гусеничних всюдиходів Bandvagn
- всюдихід Warthog;
- 3 зенітні самохідні артилерійські установки Gepard;
- 2 радари TRML-4D;
- 61 тисяча 155-мм артилерійських боєприпасів;
- 30 розвідувальних дронів VECTOR;
- 20 БПЛА RQ-35 Heidrun;
- 12 БПЛА Songbird;
- 6 БПЛА Hornet XR;
- 20 надводних безпілотників;
- 3 бронеавтомобілі BIBER;
- 1 броньована інженерна машина DACHS;
- 6 машин розмінування WISENT 1;
- матеріали для знешкодження вибухових боєприпасів;
- 2 системи самозахисту AMPS для гелікоптерів;
- 2 прикордонних патрульних автомобіля;
- 112 автомобілів (вантажівки, мікроавтобуси, позашляховики);
- 8 автоцистерн Zetros;
- 10 кулеметів MG3;
- 1 млн набоїв до стрілецької зброї;
- 12 самохідних гаубиць PzH 2000;
- 16 радіолокаційних станцій наземного спостереження.
Крім того, Німеччина має намір схвалити військову допомогу Україні на майже €400 мільйонів через погіршення ситуації на фронті.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.31 Купівля 41.31Продаж 41.8
- EUR Купівля 45.89Продаж 46.63
- Актуальне
- Важливе